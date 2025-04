Trump estaría perdiendo la confianza de líderes empresariales

El multimillonario y partidario de Donald Trump, Bill Ackman, afirma que el presidente está perdiendo la confianza de los líderes empresariales y debería pausar su guerra comercial, lo que podría provocar un colapso económico y perjudicar especialmente a sus partidarios. Ackman uso sus redes sociales para tratar de convencer al presidente que debería de pedir un tiempo de 90 días para negociar. “El presidente tiene la oportunidad de pedir un tiempo de espera de 90 días”, declaró Ackman en X, antes conocido como Twitter. “Si, por otro lado… lanzamos una guerra nuclear económica contra todos los países del mundo, la inversión empresarial se detendrá, los consumidores cerrarán sus carteras y dañaremos gravemente nuestra reputación con el resto del mundo, una reputación que tardaremos años, e incluso décadas, en recuperar”.

Ackman, quien apoyó a Trump durante su campaña electoral de 2024 que incluía la imposición de aranceles, ya no está de acuerdo con las decisiones que a tomado el presidente. “Esto no es lo que votamos”, expresó Ackman en sus redes.

La publicación de Ackman se produjo tras el anuncio de los aranceles por parte de Trump y Wall Street se desplomó durante dos días, perdiendo 6,6 billones de dólares en valor bursátil. Eso no es todo. Los mercados de Asia y Europa también se desplomaron.

Los aranceles de Trump son del 10 por ciento en general, con tasas más altas previstas para unos 60 países.

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.

President @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical…

— Bill Ackman (@BillAckman) April 6, 2025