Trump anuncia nueva política “Catch and Revoke”: ¿Qué significa?

La administración Trump tiene un nuevo y fuerte mensaje para los extranjeros en Estados Unidos: Un solo intento y estás fuera. Resulta que los extranjeros que visiten o residan legalmente en el país podrían perder su visa si infringen la ley bajo la nueva e implacable política de “catch and revoke” [detener y revocar], anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio.

Así es, las personas que tengan green card, pueden perder su vida si llegan a romper la ley, una vez. “Las Green Card y las visas serán revocadas si un extranjero infringe la ley, apoya el terrorismo, excede el tiempo de visita permitido, realiza trabajo ilegal o cualquier otra acción que viole los términos bajo los cuales se le otorgó este privilegio o comprometa la seguridad de nuestros compatriotas”, dice el mensaje distribuido por USCIS en sus redes sociales, incluidas X y Facebook.

Esta nueva política la puso el gobierno del presidente Donald Trump, llamada “catch and revoke”, aunque USCIS ya había anunciado otra política para negar la Green Card a quienes se descubra con mensajes contra judíos. “Ahora existe una política de un solo intento: detener y revocar”, dijo el secretario de Estadio, Marco Rubio, el 2 de mayo en la plataforma X. “Siempre que el gobierno detecte a ciudadanos no estadounidenses infringiendo nuestras leyes, tomaremos medidas para revocar su estatus”.

A visa is a privilege, not a right. Visa holders who break U.S. law are being held accountable. Read more about 100 Days of an America First State Department: https://t.co/5NS8TvNI44 pic.twitter.com/JGEWQr1nTg

— Travel – State Dept (@TravelGov) May 2, 2025