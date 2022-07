El nuevo lema de Trump para hacer campaña: “Make America Safe Again”

Desde que Donald Trump anunció su intención de ser presidente de Estados Unidos, en el verano del 2015, en medio de aquel famoso discurso en el que aseguró que los inmigrantes latinos que venían al país, mayormente eran “violadores” “asesinos”, “traficantes de drogas” y “lo peor”, el republicano popularizó su frase de campaña y de gobierno: “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grandiosa nuevamente).

Por años la framosa frase, conocida como MAGA por las iniciales de cada palabra, caló en lo hondo de los seguidores del polémico expresidente, y ahora, cuando las elecciones del 2024 se asoman en el horizonte, el exmandatario no ha cesado de realizar mitines y reuniones políticas, manteniéndose activo en el ruedo, agregando un nuevo lema a su discurso: la seguridad.

Y es que ante la inseguridad y criminalidad que reina en diferentes partes del país, como ha ocurrido en todo el mundo, tras la pandemia del COVID, Trump ha querido empezar a acuñar una nueva frase, similar a su lema famoso, que mostró durante su reciente evento público en Las Vegas.

“Si vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandiosa, nuestra primera tarea es hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente (Make America Safe Again)”, pronunció en sus palabras el expresidente en la ciudad del Pecado, de acuerdo a Fox News.

Allí, el expresidente insistió en que Estados Unidos está siendo destruida por la Administración Biden y los líderes del partido demócrata, que en su opinión, solo han fomentado la criminalidad rampante.

“No nos quedará país si esta creciente barbarie no se revierte y se detiene rápidamente, la ola de infracciones de la ley debe terminar de inmediato y realmente debemos terminar con esta ola de crímenes de inmediato”, comentó Trumo en su discurso, tal y como reseña FOX News.

Trump también se fue contra la presidenta del Congreso, Nancy pelosi y el presidente del Senado Chuck Schumer y los culpó de fomentar el caos en el país.

“El estado de derecho se ha derrumbado ante nuestros propios ojos bajo las políticas débiles contra el crimen de la administración Biden, el Congreso Pelosi-Schumer, los demócratas radicales de izquierda a nivel estatal y local”, dijo el expresidente, como muestra Fox News.

Trump, quien en las pasadas elecciones denunció, sin prueba alguna, que Biden le había robado las elecciones, ha coqueteado con la idea de retomar la Casa Blanca en futuros comicios en 2024, pero hasta el momento, a pesar de su tono electoral en sus apariciones públicas, no ha emitido ningún anuncio oficial.

“Estamos reunidos esta noche para discutir qué debemos hacer para detener la ola mortal de anarquía y caos que ha estado arrasando nuestra tierra como nunca antes la habíamos visto”, mencionó también el exmandatario en su mitin.