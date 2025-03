Trump no descarta una recesión este 2025: ¿Qué significa esto?

Durante una entrevista este fin de semana, el presidente Donald Trump enfrento la pregunta que muchos se están haciendo. Cuando se le preguntó en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox sobre la posibilidad de una recesión este 2025, Trump no descartó la posibilidad. “Odio predecir cosas así”, dijo el mandatario de Estados Unidos, que está en medio de una inminente guerra comercial, despidos masivos y la inflación continua creciendo. “Hay un período de transición, porque lo que estamos haciendo es muy importante. Estamos trayendo riqueza de vuelta a Estados Unidos…Lleva un poco de tiempo, pero creo que debería ser genial para nosotros”.

En lo que respecta a la economía estadounidense, hay muchas señales de advertencia sobre hacia dónde se dirigen las cosas. El New York Times publicó recientemente lo siguiente: “La economía de los Estados Unidos está empezando a mostrar signos de tensión a medida que las abruptas medidas del presidente Trump para reducir el gasto federal, despedir a los empleados del gobierno e imponer aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos sacuden a las empresas y repercuten en los estados y ciudades”.

La publicación también menciona que no se ven bien los resultados de las nuevas encuestas, como sobre la confianza del consumidor no se ven muy bien. Los nuevos datos sobre las expectativas de inflación no se ven muy bien. Los nuevos datos sobre las nuevas solicitudes de desempleo tampoco se ven muy bien. Los nuevos datos sobre el gasto del consumidor no se ven muy bien. Las nuevas cifras de empleo no se ven muy bien. El mercado de valores no se ve muy bien.

Después de la entrevista con Fox, Trump subió al avión presidencial “Air Force One” donde enfrentó la misma pregunta con los medios. Pero esta vez dio una respuesta mucho más optimista. “Vamos a recibir cientos de miles de millones de dólares en aranceles y nos vamos a volver tan ricos que no van a saber dónde gastar todo ese dinero, se los aseguro”, dijo Trump. “Simplemente observen…Va a ser grandioso”.

No se sabe si está respuesta de Trump fue para arreglar un poco de lo que dijo en la entrevista con Fox.

