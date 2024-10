¿Trump está mentalmente bien para ser presidente?

En un artículo del New York Times escrito el pasado domingo por Peter Baker y Dylan Freedman sobre la edad de Donald Trump y su aptitud para el cargo pueda ser el artículo periodístico más importante en este elección de 2024.

El artículo de Baker-Freedman fue un análisis profundamente informado que no tuvo miedo de decir cosas que la mayoría de los medios tradicionales no dirían. Además últimamente, Michael Gold, corresponsal de Trump del diario, ha escrito un par de artículos que son más contundentes y directos al denunciar las mentiras de Trump y citar algunos de sus comentarios más escandalosos.

El artículo de Times lo dice claramente que “[Trump] se enreda, se repite, deambula de un pensamiento a otro, algunos de ellos difíciles de entender, otros inacabados, otros factualmente fantásticos. Expresa afirmaciones extravagantes que parecen inventadas de la nada. Se desvía hacia extrañas tangentes sobre el golf, los tiburones y su propio cuerpo ‘hermoso’. Disfruta de ‘un gran día en Luisiana’ después de pasar el día en Georgia. Expresa temor de que Corea del Norte esté ‘tratando de matarme’ cuando presumiblemente se refiere a Irán. Todavía el mes pasado, Trump, de 78 años, seguía hablando como si estuviera compitiendo contra el presidente Biden, cinco semanas después de su retirada de la carrera”.

Trump says he has a better body than Joe Biden during event in Wisconsin:

“I could’ve been sunbathing on the beach. You have never seen a body so beautiful. Much better than sleepy Joe.”

