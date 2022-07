Trump llora por asesinato de ex Primer Ministro de Japón: ¿Que dijo de Shinzo Abe?

El viernes pasado fue asesinado el ex Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, de 64 años, en Nara, por un sujeto que le disparó por la espalda, y en medio de las manifestaciones de repudio y dolor por el crimen, una de las voces más sonadas fue la del expresidente Donald Trump.

El exmandatario de Estados Unidos, quien profesaba cariño y admiración por el ex Primer Ministro japonés, con quien se reunió en 2017 en la Casa Blanca, mostró públicamente la tristeza que le produjo el asesinato del político nipón.

En medio del discurso político que ofreció en Las Vegas, a pocas horas de cometido el homicidio de Shinzo Abe, el expresidente republicano tomó unos minutos para recordar al político, a quien calificó de ser un unificador.

Shinzo Abe, lo que sabemos del asesinato del ex primer ministro de Japón El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe murió este viernes luego de recibir un disparo durante un discurso en Nara, según han confirmado los médicos que le atendían. Tenía 67 años.

“Me gustaría expresar mis condolencias a la familia de un gran, un gran hombre, Shinzo Abe”, comentó Trump, según Fox News. “Nos vendría bien un negociador así en nuestro país… Era un hombre con un valor moral tremendo, una persona fantástica. El primer ministro Abe era un amigo mío, un aliado, un patriota increíble, un campeón incansable de la paz y la libertad y del vínculo invaluable entre Estados Unidos y Japón”.

El exmandatario se refirió al dolor que le produjo ese crimen y dijo que no solamente se trataba de un golpe para el país nipón, sino para todo el planeta.

Trump meets with Japanese prime minister The president and the prime minister discussed trade deals and the military, but each have differing views on North Korea's recent missile tests.

“Su asesinato no es solo una atrocidad dolorosa, es una pérdida devastadora para el mundo entero”, dijo el exmandatario.

El líder republicano fue más allá y dejó claro que lamentaba la pérdida del político japonés, por lo que exigió que su muerte no quede impune.

Trump shakes Japanese PM's hand for 19 seconds President Donald Trump and Japanese Prime Minister Shinzo Abe shared a 19-second handshake during a photo-op at the White House.

“Lo extrañaremos mucho. Y en base a que este es un discurso sobre la ley y el orden, espero que el hombre que cometió este crimen pague un precio rápido y elevado por la grandeza que le quitó a nuestro planeta”, manifestó el expresidente.

En un comentario previo en la red social Truth Social, Trump, según Fox News, dijo:

“Pocas personas saben qué gran hombre y líder fue Shinzo Abe, pero la historia les enseñará y será bueno. Era un unificador como ningún otro, pero sobre todo, era un hombre que amaba y apreciaba a su magnífico país, Japón. Extrañaremos mucho a Shinzo Abe. ¡Nunca habrá otro como él!”.

En el mismo evento en Las Vegas, Trump también se refirió a la situación actual de Estados Unidos, y allí atacó a la Adminstración Biden.

El presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzō Abe realizan una rueda de prensa. El presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzō Abe realizan una rueda de prensa conjunta desde la Casa Blanca.

“No nos quedará país si esta creciente barbarie no se revierte y se detiene rápidamente, la ola de infracciones de la ley debe terminar de inmediato y realmente debemos terminar con esta ola de crímenes de inmediato”, dijo Trump con mucho convencimiento.