Trump vs. Harris: ¿Quién ganó el debate?

Más de uno no se despegó de su televisor para ver el duelo entre Kamala Harris y Donald Trump. Esta fue la primera vez -y quizás la última vez- que Harris y Trump se enfrentaron en un debate. El cual duró 90 minutos y fue transmitido por la cadena ABC. Ahora todos quieren saber quién ganó el debate presidencial.

Se dice ampliamente que Harris ganó el debate al mostrarse como ella es, informó The Guardian. Lo cierto es que Harris hizo algo que no había pasado en ocho años. Harris cruzó el escenario hacia Trump mientras este se acercaba a su podio. Ella le extiende la mano y se presenta: “Kamala Harris…tengamos un buen debate”. Trump la saluda y le dice: “Encantado de verte. Diviértete”. Así es, desde hace ocho años no se habían estrechado la mano candidatos presidenciales en un debate.

Harris pasó la mayor parte del debate mirando directamente a su oponente, a menudo sonriendo, riéndose a carcajadas o sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras él respondía preguntas. Mientras que Trump pasó mayormente mirando al frente mientras ella hablaba, y ocasionalmente sacudía la cabeza.

¿Quién ganó el debate?

Los votantes registrados que vieron el debate dijeron, 63% a 37%, que Harris tuvo un mejor desempeño, según una encuesta de CNN entre observadores del debate realizada por SSRS. Los votantes estaban muy divididos sobre qué candidato comprende mejor los problemas que enfrentan personas como ellos, mostró la encuesta.

En el debate entre Trump y Harris intercambiaron críticas sobre la inflación, el aborto, la inmigración y la política exterior durante el debate presidencial transmitido en ABC News; mientras intentaban presentar sus argumentos a los votantes cuando faltan menos de dos meses para el día de las elecciones.