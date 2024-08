Trump vs Harris: Nuevas encuestas de agosto 2024: ¿Quién va ganando?

Nuevas encuestas muestran que la vicepresidenta Kamala Harris le lleva la delantera al ex presidente Donald Trump. Harris le lleva una ventaja de tres puntos sobre Trump (46%-43%) en una encuesta de The Economist/YouGov entre votantes registrados realizada del 17 al 20 de agosto y publicada este miércoles, con Robert F. Kennedy Jr. con un 3% y otros candidatos obteniendo un participación insignificante, más o menos similar a la ventaja de Harris de 46%-44% aproximadamente una semana antes.

Harris superó a Trump entre un 48% y un 44% en una encuesta de Morning Consult entre votantes registrados publicada el martes. Esto muestra una ventaja de dos puntos obtenida por el mismo encuestador la semana pasada, mientras Morning Consult muestra que los independientes eligen a Harris sobre Trump entre un 42% y un 38% como vicepresidente. El índice de aprobación del presidente sube hasta el 50% (el margen de error de la encuesta fue de 1 punto y los votantes fueron encuestados del 16 al 18 de agosto).

Harris aventaja a Trump entre un 49% y un 45% entre los votantes registrados y entre un 51% y un 45% entre los votantes probables, según indicó el domingo una encuesta de Ipsos.

🚨 #BREAKINGNEWS Don't relying on polls. Vote! Repost! Repeat! But this polling is absolutely disastrous for Donald Trump. If this continues in 30 days, this election is over. Remember Kamala Harris said "when we vote we win." 🚨 pic.twitter.com/EdCdMMnE5E

— Ford News (@FordJohnathan5) August 19, 2024