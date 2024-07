Trump habla del intento de asesinato en su discurso en la convención republicana

El expresidente Donald Trump empezó su discurso de nominación presidencial con un emotivo relato del tiroteo en su mitin la semana pasada que lo dejó herido y mató a otra persona.

Trump dijo en la Convención Nacional Republicana que “se suponía que no debía estar aquí”, reflexionando sobre un reciente atentado contra su vida. Su discurso del jueves 18 de julio se llevó a cabo apenas cinco días después de que un posible asesino le perforara la oreja con una bala durante una manifestación en Pensilvania.

Durante más de 10 minutos, Trump contó detalladamente a los asistentes de la Convención Nacional Republicana sus observaciones del ataque en el “cálido y hermoso día en el municipio de Butler en la gran Commonwealth de Pensilvania”.

Trump, en un tono más apagado y sombrío, dijo que sintió que algo le golpeó la oreja y que “me sentí muy seguro, porque tenía a Dios de mi lado”. Y agregó: “Se supone que no debo estar aquí esta noche”, dijo Trump mientras la multitud respondía “¡Sí, lo estás!”. “Se supone que no debería estar aquí…Les agradezco, pero no lo estoy, y les diré que estoy ante ustedes en esta arena sólo por la gracia de Dios Todopoderoso”.

El discurso de Trump en la Convención Nacional Republicana

“Permítanme comenzar esta tarde expresando mi gratitud al pueblo estadounidense por su gran amor y apoyo tras el intento de asesinato en mi manifestación del sábado. Como ya saben, la bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de quitarme la vida”.

“Muchas personas me han preguntado qué pasó… y por lo tanto, les contaré lo que pasó, y nunca más lo volverán a saber de mí, porque en realidad es demasiado doloroso contarlo”.

“Detrás de mí y a la derecha había una pantalla grande que mostraba un gráfico de los cruces fronterizos bajo mi liderazgo. Los números eran absolutamente asombrosos. Para ver el gráfico, comencé a girar, así, hacia mi derecha, y estaba listo para comenzar un giro más, que tuve suerte de no haber hecho, cuando escuché un fuerte silbido y sentí que algo me golpeó, muy, muy fuerte, en mi oreja derecha”.

“Me dije a mí mismo: ‘Guau, ¿qué fue eso? Sólo puede ser una bala’, y moví mi mano derecha hacia mi oreja, la bajé y mi mano quedó cubierta de sangre. Había absolutamente sangre por todo el lugar. Inmediatamente supe que era muy grave, que estábamos siendo atacados, y de un solo movimiento procedí a tirarme al suelo”, agregó Trump.

Trump dice la razón por la que levantó el puño

“Cuando me levanté, rodeado por el Servicio Secreto, la multitud estaba confundida porque pensaban que estaba muerto, y había una gran, gran tristeza. Podía verlo en sus caras. Quise hacerles saber que estaba bien. Así que levanté mi brazo derecho, miré a las miles y miles de personas que esperaban sin aliento y comencé a gritar ‘pelea, pelea, pelea'”, dijo Trump.

En su discurso también habló sobre los vehículos eléctricos, la migración, seguridad, la deuda nacional, los impuestos, la inflación y economía estadounidense, su elección de vicepresidente, además de honrar al hombre que falleció en el evento de campaña en Pensilvania donde se dio el atentado en su contra.