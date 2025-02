Trump publica frase de Napoleón Bonaparte: ¿Porqué enciende las alarmas?

El presidente Donald Trump publicó frase de Napoleón Bonaparte en sus redes y encendió las alarmas. “Quien conoce su país no viola ninguna Ley”, proclamó el republicano Trump el sábado. Dicha frase es atribuida al líder militar francés que creó el Código de derecho civil napoleónico en 1804 antes de declararse emperador. Además Napoleón a menudo justificó su gobierno autoritario en Francia, diciendo que era la voluntad del pueblo.

Trump no dejo clara la razón porque publicó dicha frase. Lo cierto es que tras publicar la frase Napoleón Bonaparte el sábado, provocó varias reacciones.

El columnista de Bloomberg Matthew Yglesias señaló las diferencias entre cuántos estadounidenses ven el comportamiento de Trump. “Liberales: Trump es un dictador sin ley. Conservadores: Los liberales se están poniendo histéricos. Trump: Creo que debería ser un dictador que esté por encima de la ley, como Napoleón”.

“¡La gente necesita despertar!” escribió Ed Krassenstein. “Esta es literalmente una cita atribuida a Napoleón Bonaparte, justo antes de que orquestara un golpe de estado, tomara el poder absoluto y se coronara Emperador desafiando la democracia”.

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 15, 2025

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 15, 2025