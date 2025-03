Trump envia advertencia a indocumentados si no usan la CBP Home

El presidente Donald Trump uso las redes para enviar advertencia a todos que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos. El mandatario de los Estados Unidos les pide “autodportarse” usando la nueva aplicación CBP Home. Si no lo hacen, tendrán que enfrentar las consecuencias. “Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos pueden autodeportarse por las buenas o [serán deportadas] por las malas, y eso no es agradable”, dice Trump en un video difundido por la Casa Blanca en X, antes conocido como Twitter.

El mandatario se refiere a la aplicación CBP One, a través de la cual al Administración Biden permitió a inmigrantes tener una cita en la frontera para una protección temporal bajo patrocinio de una persona viviendo en EE.UU.

“Ahora, mi gobierno está lanzando la aplicación CBP Home para brindarles a las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos una manera fácil de salir ahora y autodeportarse voluntariamente”, dice Trump.

A la misma vez, Trump asegura que si se regresan a su país, tendrán la oportunidad de volver legalmente al país, pero no está claro si la aplicación de castigos sería de hasta 10 años bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). “Si lo hacen, podrían tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro, pero si no aprovechan esta oportunidad, serán encontrados, deportados y nunca más serán admitidos en Estados Unidos. Nunca más, nunca más”, dijo Trump. “Usar la aplicación CBP Home para salir voluntariamente de Estados Unidos es la opción más segura para los extranjeros sin documentos y las fuerzas del orden”.

La advertencia de Trump fue publicada un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enviará el mismo mensaje de que la autodeportación ayudará a Estados Unidos a ahorrar recursos para enforcarse en inmigrantes con récord criminal. “Esto también ahorra dinero a los contribuyentes estadounidenses y valiosos recursos de CBP y ICE, y todos esos recursos son necesarios para enfocarnos en los extranjeros delincuentes peligrosos, y en eso nos enfocamos”, firmó Trump, aunque las operaciones migratorias incluyen a cualquier indocumentado.

Trump recordó que la aplicación CBP Home está disponible gratuitamente en todas las tiendas de aplicaciones de celulares. “Animo a quienes han violado nuestras leyes a que usen esta opción hoy. Si lo hacen bien, regresen a nuestro país. Si lo hacen mal, nunca volverán”, concluyó el republicano. Abajo está el video completo.

The CBP Home app gives aliens the option to leave now and self deport, so they may still have the opportunity to return legally in the future and live the American dream. If they don’t, we will find them, we will deport them, and they will never return.

Thank you @POTUS. pic.twitter.com/fyUtqpy4K1

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 18, 2025