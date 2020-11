¿Trump se volverá a presentar a las elecciones de 2024?

Ahora que varios canales de noticias ya dan como ganador casi seguro a Joe Biden, algunas personas se preguntan: ¿Trump volverá a postularse para presidente en 2024 si pierde? ¿Puede?

La respuesta es sí. Los presidentes pueden cumplir dos mandatos. La 22ª Enmienda dice: “Ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”. Pero Trump habrá ganado una vez. Los presidentes no tienen que cumplir dos mandatos consecutivos. Trump tendría 78 años, pero esa es la edad que tiene Biden ahora.

Sin embargo, habría algunos impedimentos para otra candidatura. Primero, Trump tendría que ganarse la nominación del Partido Republicano. Al igual que con Hillary Clinton, a veces los partidos avanzan y no les entusiasma nominar a una figura polarizadora que no ganó la última vez.

También importará cómo maneje Trump los próximos días y semanas. Algunos senadores republicanos ya están comenzando a distanciarse del presidente por sus afirmaciones sobre el fraude electoral. Por ejemplo, el senador republicano Pat Toomey de Pensilvania dijo en el programa Today de NBC: “Vi el discurso del presidente anoche. Fue muy difícil de ver. Las acusaciones del Presidente de fraude y robo a gran escala de las elecciones simplemente no están fundamentadas. No tengo conocimiento de ningún delito significativo aquí”.

Esto es lo que necesita saber:

And we'll beat him again. https://t.co/vQ02gdhXCN

Una encuesta de Washington Examiner / YouGov reveló que el 38% de los republicanos quieren que Trump se postule nuevamente en 2024 si pierde, pero el 34% considera que es mejor que no, según The Washington Examiner. De los encuestados en general, el 48% dijo que Trump debería dejar la política.

¿Trump querría postularse de nuevo? Algunos informes dicen que quiere construir un imperio mediático para rivalizar con Fox News.

Sin embargo, su ex asistente Steve Bannon cree que volvería a postularse. “Haré esta predicción ahora mismo: si por alguna razón le roban la elección, o de alguna manera se declara ganador a Joe Biden, Trump anunciará que se presentará a la reelección en 2024”, dijo el australiano, según Newsweek. “No va a ser el final de Donald Trump”.

Does tomorrow start the 2024 race between @realDonaldTrump and @KamalaHarris ? Did Trump win by losing. Tomorrow on "As I See It." https://t.co/2mRwJPOZff WRVA 1140 from 10-11 am. #WRVA1140

— Howard Gutman (@thehowardgutman) November 7, 2020