Mira el discurso de Trump en la CPAC: ¿Se postulará para el 2024?

El expresidente Donald Trump, en su primer discurso desde que dejó la Casa Blanca, que tuvo lugar este 28 de febrero de 2021, prometió a una multitud en una conferencia conservadora, que su recorrido con él está “lejos de haber terminado“. Trump de paso, criticó la inmigración y otras políticas del presidente Joe Biden, y lo acusó de tener un “primer mes desastroso”.

Trump también fue noticia al descartar firmemente la creación de un nuevo partido. Más bien, parecía estar intentando consolidar su posición como líder del Partido Republicano. En muchos sentidos, el discurso de Trump en la Convención de Acción Política Conservadora (CPAC) pareció un discurso de campaña.

Puede ver el video del discurso en este artículo.

Trump no llegó a anunciar que se postulará nuevamente para competir por la Presidencia en 2024, pero indicó que es posible. “Quién sabe, incluso podría decidir vencerlos por tercera vez”, dijo Trump sobre los demócratas, durante la charla en la CPAC, en Orlando, Florida. Trump dijo que “el trumpismo” significa “grandes acuerdos comerciales”.

El exmandatario, criticó al presidente Biden por crear lo que Trump llamó una “nación santuario” y le pidió que abriera las escuelas de la nación.

“Ninguno de nosotros ni siquiera imaginó lo malos que serían y lo lejos que irían”, dijo Trump sobre el presidente Joe Biden. “Su campaña fue todo mentira”.

Biden ha tenido el “primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna”, dijo Trump, diciendo que Biden es anti-empleo, anti-fronteras, anti-mujeres, anti-ciencia y más. “En tan solo un mes, hemos pasado de Estados Unidos primero a Estados Unidos al final”.

El expresidente acusó a Biden de engañar a los votantes durante los debates presidenciales sobre las propias opiniones del presidente Biden, diciendo: “No sabía de qué demonios estaba hablando en realidad”.

Trump agregó: “Me presento ante ustedes hoy para declarar que en el increíble viaje que comenzamos juntos, pasamos por un viaje como nadie más… nunca ha habido un viaje tan exitoso… lo comenzamos hace cuatro años, y está lejos de haber terminado”.

“Estamos en medio de una lucha histórica por el futuro de Estados Unidos… nuestra identidad como estadounidenses está en juego”, dijo Trump.

El expresidente agregó que intereses poderosos “quieren silenciarnos… saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande“.

Trump dijo que la gente se reunió para hablar sobre el futuro del Partido Republicano

La principal reunión conservadora fue, hasta cierto punto, un referéndum sobre si Trump definirá el futuro del Partido Republicano. Aunque Trump recibió algunas menciones positivas durante la convención, no la dominó hasta el último día, y otros posibles candidatos republicanos de 2024, como el gobernador de Florida Ron DeSantis y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, también parecieron querer posicionarse como sus herederos aparentes, durante sus discursos en la CPAC.

Sin embargo, no hubo escasez de fanáticos de Trump en el lugar, y un artista incluso hizo rodar una estatua dorada de Trump en el Hotel Hyatt, donde se celebraba la convención. Destacados anti Trumpistas, como Mitt Romney, no estuvieron en la lista de oradores, que se centraron en cuestiones de política, que van desde la economía a la política exterior. Cancelar la cultura fue el tema de la convención, que se trasladó a Orlando desde Washington D.C., debido a la pandemia de COVID-19.

Esto es lo que necesita saber:

Trump anuló las especulaciones de los medios de que planeaba crear un tercer partido

“No estoy comenzando un nuevo partido”, dijo Trump, y agregó que el Partido Republicano estaría más unido que nunca. “No estamos interesados ​​en eso”.

En otro momento, Trump dijo: “Voy a seguir luchando a su lado. Haremos lo que hicimos desde el principio, que es ganar. No estamos comenzando nuevas fiestas”.

Afirmó que es “más popular que nadie”, citando una encuesta de CPAC que midió las actitudes de los asistentes hacia él.

“Estaremos unidos como nunca antes”, dijo Trump, y agregó que se opondría al “socialismo”, que dijo, “conduce al comunismo”.

El grupo encuestador de Trump, que también es encuestador del Washington Times, dio a conocer los resultados de una encuesta de la CPAC justo antes de la charla del presidente. La encuesta encontró que el 95% de las personas encuestadas quiere continuar con las políticas y la agenda de Trump, y el 68% quiere que se presente a la presidencia nuevamente en 2024.

Si las elecciones se celebraran hoy, el 55% votaría por Trump, el 21% por DeSantis, y el resto se repartió entre otros candidatos. Sin Trump, DeSantis abrió el camino con un 43%, Noem tuvo un 11% y Donald Trump Jr. obtuvo un 8%. Trump tenía un índice de aprobación laboral del 97% en las encuestas de opinión. Trump Jr.también habló en la convención.

Trump criticó las políticas de inmigración de Biden y pronosticó que los demócratas perderán la Casa Blanca en cuatro años

Trump criticó las políticas de inmigración de Biden. Dijo que “algunos clientes rudos estaban entrando en nuestro país”. Dijo que Biden convirtió la frontera en una crisis.

“Joe Biden ha desencadenado una avalancha masiva de inmigración ilegal en nuestro país como nunca antes habíamos visto”, agregó Trump.

El exmandatario alegó que Biden ha restaurado el programa “capturar y liberar”.

Dijo que Biden no ha logrado “hacer cumplir las leyes de Estados Unidos” y, como resultado, dijo que los demócratas “perderán la Casa Blanca de manera decisiva dentro de cuatro años”.

Esta es la versión original de Heavy.