Video de Trump con ‘dificultad para respirar’ ante las cámaras se vuelve viral. Míralo aquí.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 5 de octubre después de una estancia de tres días en el Centro Médico Militar Walter Reed después de haber dado positivo por coronavirus. El presidente dejó el hospital con una máscara sobre su rostro, sin embargo, al regresar a la Casa Blanca, rápidamente se quitó la máscara protectora para posar para fotos. Permaneció sin cobertura mientras caminaba por la Casa Blanca.

Aparte de la preocupación por la seguridad y el bienestar de los empleados de la Casa Blanca, los usuarios de Twitter comentaron cómo Trump parecía mostrar problemas para respirar después de quitarse la máscara. Una persona tuiteó, “el video de cerca de Trump en el balcón muestra claramente que todavía tiene dificultad para respirar”.

Coronavirus in Chief, Trump takes off mask as he returns to WH. pic.twitter.com/ukCyhU1Nv0 — Jim Acosta (@Acosta) October 5, 2020

Did anyone else take note that @realDonaldTrump was struggling to breath when he got to the top of the @WH stairs? That’s why he stood there for so long. He was struggling. — Cathy Rosen (@rockinrosen) October 5, 2020

Muchas personas en Twitter notaron que Trump luchaba por respirar después de subir los escalones de la Casa Blanca. Una persona tuiteó, “sé lo que es no poder respirar. Más ataques de asma de los que puedo contar. Cuando veo el video de Trump regresando a la Casa Blanca… estoy dispuesto a apostar que todavía tiene problemas respiratorios y que volverá al Walter Reed pronto. No puedo creer una palabra que dice.”

#Trump looked like he was out of breath when he got to the top of the stairs at the White House. You can see him breathing heavily after he took off his mask. #COVID19 #Election2020 pic.twitter.com/5DlHv6BkXW — Peter C. Cook (@petercook) October 5, 2020

is it me or was trump breathing KINDA hard? 😭 — silk shirt pj (@pjhoody) October 5, 2020

El doctor Sean P. Conley, médico del presidente, dijo durante una conferencia de prensa antes de que Trump saliera del hospital que seria otra semana antes de que el mandatario estuviera completamente “fuera de peligro”. Trump y la primera dama Melania Trump anunciaron por primera vez que dieron positivo por COVID-19 el viernes 2 de octubre. Basado en esa línea de tiempo, aun si sus síntomas han disminuido, podría todavía ser altamente contagioso con quienes entre en contacto, según datos compartidos por los CDC.

Trump has returned to the White House. He stopped to make a photo of, and then took off his mask and pocketed it. He will be spreading coronavirus as he cares for nothing more than his ego. pic.twitter.com/ppPzfxMl18 — Gamora (@exoticgamora) October 5, 2020

Trump just took off his mask and walked into the White House without his mask on while he was surrounded by people and still contagious. pic.twitter.com/eaEmhPpzvY — John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) October 5, 2020

Trump se mostró extremadamente orgulloso de que lo dejaran de alta el lunes. Tuiteó: “Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. ¡Me siento muy bien! No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas… ¡Me siento mejor que hace 20 años!”

El presidente también notificó a sus seguidores que su enfermedad no descarriará sus esfuerzos de campaña. Tuiteó: “Pronto estaremos de vuelta en la Campaña Electoral! Las Noticias Falsas solo muestran las Encuestas Falsas”.

Hay confusión sobre la fecha exacta en que Trump se enteró por primera vez de que contrajo el virus COVID-19 y cuando se le informo al público

Durante la conferencia de prensa del Dr. Conley el sábado 3 de octubre, la línea de tiempo de cuando Trump fue diagnosticado se volvió un poco confusa. La reportera de la Casa Blanca de CNN, Kaitlan Collins, tuiteó que Conley dijo que habían pasado 72 horas desde el diagnostico de Trump. “Otro médico dice que Trump recibió una terapia especial con anticuerpos ‘hace unas 48 horas’. El público descubrió hace 36 horas que Trump era positivo, solo después de que se reveló que un ayudante había dado positivo”.

Mientras buscaba claridad sobre el cronograma, la reportera de PBS, Yamiche Alcindor, tuiteó: “un oficial de la Casa Blanca me dice que el doctor del presidente, el Dr. Conley, quiso decir *es el día 3, aún no 72 horas desde la prueba positiva*. Funcionarios dicen que el presidente Trump fue diagnosticado el jueves por la noche y le administraron Regeneron más tarde esa noche, *hace 2 días.*”

El médico del presidente envió una carta para aclarar que se equivoco durante la conferencia de prensa sobre la cronología del diagnóstico de Trump.

Even if they’re telling the truth about the 72 hours thing, Trump still went to an indoor fundraiser/buffet KNOWING he’d been exposed to Hope Hicks. Didn’t care. To me this is the most damning part of this entire story. — Jon Favreau (@jonfavs) October 3, 2020

Causando aun más confusión, varios periodistas de la Casa Blanca, entre ellos Ryan Noble de CNN, Jeff Mason de Reuters, y Sarah Cook, productora de CBS News, compartieron el siguiente mensaje de una fuente sin nombre que conoce la salud del presidente: “las señales vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en cuanto a su cuidado. Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”.

BREAKING: “The president’s vitals over the last 24 hours were very concerning and the next 48 hours will be critical in terms of his care. We’re still not on a clear path to a full recovery.” –A source familiar with the President's health, to pool reporters — Sara Cook (@saraecook) October 3, 2020

Sin embargo, Conley dijo el sábado que los síntomas de Trump se estaban “resolviendo y mejorando”, según informó la Associated Press. “Esta de ánimos excepcionalmente buenos”, añadió el Dr. Sean Dooley.

El doctor de Trump se negó a responder si el Presidente alguna vez necesitó oxígeno

Reporter: “Has he ever been on supplemental oxygen?” Dr. Conley: ” Right now he is not on oxygen.” President Trump’s doctor says he isn't currently on oxygen, nor has he had difficulty breathing, “more than anything he’s felt run down” pic.twitter.com/XqqpbA3IQ3 — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 3, 2020

El sábado, Conley fue cuestionado si Trump alguna vez tomó oxígeno suplementario. “Ahora mismo, no está tomando oxígeno”, respondió.

¿Entonces no ha requerido durante su tratamiento por COVID?” el reportero preguntó.

“No está tomando oxígeno”, repitió Conley.

“Sé que dijo que no hay oxígeno, pero ¿recibió alguno el jueves?” dijo otro reportero.

“Jueves sin oxígeno”, dijo Conley. “Nada en este momento y ayer con el equipo, mientras estábamos todos aquí, no estaba tomando oxígeno”.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com