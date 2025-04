Trump despide funcionarios importantes de la Casa Blanca ¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump anunció este jueves el despido de “algunos” funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, una decisión que se produce un día después de que la activista de extrema derecha Laura Loomer le planteara directamente sus preocupaciones sobre la lealtad del personal.

Los medios reportan que Trump despidió a seis empleados del Consejo de Seguridad Nacional después de una tensa reunión en la Oficina Oval, donde la activista de extrema derecha Laura Loomer presentó una investigación de la oposición contra varios empleados que, según ella, demostraba que eran desleales al presidente de Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto compartieron con The Guardian. “Siempre estamos despidiendo a gente”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a Miami el jueves por la tarde. “Personas que no nos agradan, personas que creemos que no pueden hacer el trabajo o personas que pueden tener lealtades hacia alguien más”.

Entre los funcionarios despedidos se encontraban Brian Walsh, director sénior de inteligencia, quien anteriormente trabajó para el actual secretario de Estado, Marco Rubio, en el comité de inteligencia del Senado; Thomas Boodry, director sénior de asuntos legislativos, quien anteriormente se desempeñó como director legislativo de Waltz en el Congreso; y Maggie Dougherty, directora sénior de organizaciones internacionales, según las fuentes.

Si bien los despidos parecieron arbitrarios, una de las fuentes afirmó que la Casa Blanca revisó la investigación de Loomer sobre la oposición y verificó partes de ella. Finalmente, se descubrió que un funcionario del NSC había criticado recientemente a Trump en redes sociales y que otros tenían vínculos con figuras del establishment republicano como los senadores John McCain y Mitch McConnell.