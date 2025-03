Trump desmantela la agencia de noticias Voz de América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el desmantelamiento de la agencia de noticias financiada por el gobierno, Voz de América (VOA), acusándola de promover informes de medios sesgados, según informó Fox News. “La Voz de América ha estado desfasada de Estados Unidos durante años. Actúa como la Voz de la América Radical y lleva años impulsando propaganda divisiva”, declaró un alto funcionario de la Casa Blanca a Fox News Digital.

El viernes por la noche, poco después de que el Congreso aprobara el último proyecto de ley de financiación, Trump dio instrucciones a su Administración para que redujera las funciones de varias agencias al mínimo exigido por la ley, informo Yahoo. Entre ellas, la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, una organización gubernamental financiada presupuestariamente de la que dependen, entre otros medios, La Voz de América (o Radio Martí), que emite noticias en español a Cuba.

“Los componentes y funciones no estatutarios de las siguientes entidades gubernamentales se eliminarán en la máxima medida que permita la legislación aplicable, y dichas entidades reducirán el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado a la presencia y función mínimas requeridas por la ley”, se lee en la Orden Ejecutiva.

El sábado por la mañana, Kari Lake, fracasada candidata a gobernadora y senadora estadounidense por Arizona a quien Trump nombró asesora principal de la agencia, escribió en la red social X que los empleados debían revisar sus correos electrónicos a causa del recorte de Trump.

BREAKING—The President has issued an Executive Order titled Continuing the Reduction of the Federal Bureaucracy. It affects USAGM and its outlets VOA and OCB.

If you are an employee of the agency please check your email immediately for more information. https://t.co/JmKMA0rp54

— Kari Lake (@KariLake) March 15, 2025