Deportaciones masivas de Trump: Temor por arrestos en escuelas

Las deportaciones masivas de Donald Trump llegarían a realizarse hasta en escuelas. Ahora padres temen enviar a sus hijos a la escuela. El martes 21 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que pondría fin a una política que restringía la capacidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de arrestar a personas indocumentadas en o cerca de los llamados lugares santuarios que incluye a templos, escuelas y hospitales.

Sin duda el presidente Donald Trump está decidido en deportar a un gran número de inmigrantes en Estados Unidos. Por lo que muchas familias que estas en Estados Unidos ilegalmente, se preguntan si es seguro enviar a sus hijos a la escuela.

Trump permitirá realizar arrestos en escuelas, iglesias y hospitales

En muchos distritos, los educadores han tratado de asegurar a los padres inmigrantes que las escuelas son lugares seguros para sus hijos, a pesar de la promesa de campaña del presidente de llevar a cabo deportaciones masivas. Pero los temores se intensificaron para algunos cuando la administración Trump anunció el martes que permitiría a las agencias federales de inmigración realizar arrestos en escuelas, iglesias y hospitales, poniendo fin a una política que había estado vigente desde 2011.

Abuela está nerviosa pero la tranquiliza el apoyo de la escuela

Carmen, una inmigrante que no quizo revelar su verdadero nombre, está muy preocupada con terminar con los futuros arrestos en lugares santuario. “¡Oh, querido Dios! No puedo imaginar por qué harían eso”, dijo Carmen, una inmigrante de México, después de enterarse de que la administración Trump había rescindido la política contra los arrestos en “lugares santuarios”. Ella le contó a AP que ella llevó a sus dos nietos – de 4 y 6 años – a la escuela después en San Francisco Bay, después que un oficial le asegurará que ellos iban a estar bien. “Lo que ha ayudado a calmar mis nervios es saber que la escuela nos apoya y prometió informarnos si no es seguro en la escuela”, dijo “Carmen”.

Muchos padres llamaron a las escuelas preocupados por los rumores de que agentes de inmigración intentarían ingresar a las escuelas, reportó AP.

Es importante mencionar que faltar a la escuela puede privar a los estudiantes de algo más que aprendizaje. Resulta que para los estudiantes de familias de bajos ingresos, incluyendo muchos inmigrantes, las escuelas son una forma principal de obtener alimentos, servicios de salud mental y otros tipos de apoyo.

¿Dónde empezarán los arrestos de ICE?

Si bien la administración Trump no ha dicho dónde se llevarán a cabo las primeras redadas, funcionarios familiarizados con las discusiones sobre posibles objetivos dicen que arrestarán a los inmigrantes primero en las principales ciudades metropolitanas. Algunas de las ubicaciones bajo consideración incluyen el área de Washington, D.C., Denver, Los Ángeles, Chicago y Nueva York.