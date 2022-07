El día en que Trump dejó en ridículo a su exesposa Ivana: “Ella hace lo que yo le diga”

Desde muy joven Donald Trump saltó a la fama, gracias a su exitoso negocio inmobliario, que ya había levantado su padre, pero también se fue ganando fama de picaflor.

Por eso, cuando a los 31 años decidió dar un paso hacia el altar y casarse por primera vez, con la modelo checa Ivana Trump, en 1977, aquello fue noticia en todas partes.

Y aunque la pareja llevó una vida amorosa y en palabras de ambos, muy divertida y llena de entendimiento, durante los 15 años que duró su matrimonio, que terminó en 1992, cuando ya habían nacido sus tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric, en una entrevista con Oprah Trump dejó en ridículo a su exesposa.

Donald Trump on Marriage: "Ivana Does Exactly As I Tell Her to Do" | The Oprah Winfrey Show | OWN When Oprah asked Ivana how she first met Donald, Ivana described her first impression of the mogul and what made her fall in love with him. That love wouldn't last forever, however, as the couple filed for divorce in 1991, only three years after sitting down with Oprah. Original airdate: April 25, 1988. For more… 2016-03-19T21:43:10Z

En la charla con Oprah, donde Trump estaba explicando por qué había elegido a Ivana sobre montones de mujeres con las que había salido, en tono bastante presumido, dijo que fue porque se llevó bien con ella, como amiga, más que cualquier otra cosa.

“La amistad es lo más importante entre un hombre y una mujer, y había un nivel de energía grande ahí, en este particular caso nos llevamos bien”, dijo Trump, sin mencionar en detalle lo hermosa que era su esposa o los múltiples talentos.

Inside The Breakdown Of Ivana And Donald Trump's Marriage Long before Donald Trump was President of the United States, he was a successful New York businessman who was just as known for his love of beautiful women as he was for his real estate portfolio. From 1977 to 1992, Donald was married to Czechoslovakian model Ivana Trump, and the two lived a life of… 2021-09-18T14:00:01Z

El expresidente incluso dijo que le tomó de 7 a 10 meses ver a Ivana como esa mujer a la que quería tener a su lado, y “cerró el negocio con ella” (la eligió) por encima de las mujeres más hermosas que habían pasado por su camino.

“Ivana es muy talentosa, es una muy buena mujer, una muy buena persona, es buena amiga y tiene muchas cosas, y francamente yo estaba saliendo con muchas personas y con las personas más bellas del mundo… era como un concurso, era muy ridículo eso. Pero la conocí y nos llevamos bien”.

Y aunque la actitud con la que Trump hablaba causaba algunas risas entre el público, otros no sabían cómo tomar sus comentarios, pero fue cuando Oprah preguntó si ellos dos peleaban mucho, que Trump dejó en ridículo a su entonces esposa, dando a entender que la opinión de ella no valía para él.

Donald Trump's first wife Ivana Trump says she has direct number to White House Ivana Trump spoke to ABC News' Amy Robach about her former husband and her new memoir, "Raising Trump." 2017-10-10T07:04:45Z

“Sí, si (tenemos peleas) pero no muchas… no tenemos tremendas peleas nos llevamos bien, muy bien y no hay muchos desacuerdos porque, últimadamente Ivana hace exactamente lo que yo le diga que haga”, comentó Trump dejando un ambiente enrarecido.

Ivana Trump Interview 1992 (Donald Trump ex-wife) Ivana Trump Interview 1992 (Donald Trump ex-wife) 2018-01-23T15:41:34Z

La mujer intentó reírse del comentario y tras murmurar algo, luego fue interrogada sobre lo que le atrajo de su entonces marido, y allí dijo: “Lo que me atrajo sobre Donald fue su energía” y que le veía “potencial”.

Life as Donald Trump's Wife: Ivana Trump Speaks Out! | Good Morning Britain Subscribe now for more! bit.ly/1NbomQa UK Television Exclusive: Before Donald Trump became President of the United States, Ivana was his wife for 15 years and raised three of his children. She joins Good Morning Britain to give her views on Trump's first year of his Presidency and pulls back the curtain on what it's like… 2018-01-15T11:30:51Z

Este jueves Ivana Trump murió en su casa del East Side de Manhattan, en Nueva York, al parecer de un paro cardiaco, y Trump lamentó su fallecimiento con un mensaje en el que la describió como una mujer “maravillosa, hermosa e increíble”.