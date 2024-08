Trump critica a Kamala Harris por no dar entrevistas a los medios: ¿Qué pasó?

La vicepresidenta Kamala Harris no ha dado entrevistas a los medios a los medios Aunque protagoniza la portada de la revista Time, Harris se negó a darle una entrevista. Por lo que el candidato republicano Donald Trump está criticando este comportamiento de su rival. “Ella no ha hecho una entrevista, no puede hacer una entrevista”, afirmó Trump durante su conferencia de prensa en Mar-a-Lago la semana pasada. “Ella no es lo suficientemente inteligente como para dar una conferencia de prensa”, dijo el expresidente en otra ocasión.

Mientras que el expresidente Trump celebrará una conferencia de prensa este jueves en su campo de golf de Bedminster. Esta sería su segunda conferencia de prensa en una semana, mientras la campaña continúa presionando a la vicepresidenta Kamala Harris para que mantenga una sólida disponibilidad de los medios.

Las recientes conferencias de prensa de Trump son parte del intento de la campaña de establecer un contraste entre los dos candidatos, y atacar la inteligencia de Harris en el proceso. Trump dice que “espera con interés los debates” como una forma de “dejar las cosas claras”.

Mientras que la campaña de Harris ha estado utilizando las conferencias de prensa de Trump para resaltar los errores que ha cometido y criticar las políticas que ha defendido. “Trump hizo lo único que sabe hacer: salió y mintió, inventó historias, confundió fechas, atacó a los medios y, en general, recordó a los estadounidenses que es un hombre que está profundamente mal”, dijo la campaña de Harris. en una declaración en reacción a la conferencia de prensa de Trump.

Algunos medios reportan que desde que anunció su candidatura a la presidencia, Harris se reunió con algunos periodistas a bordo del Air Force Two y respondió algunas preguntas; sin embargo, su campaña afirma que participará en una entrevista antes que termine el mes de agosto.

“Nos comprometeremos a interactuar directamente con los votantes que realmente van a decidir esta elección y eso se completará con mítines, entrevistas, conferencias de prensa y todos los activos digitales que tenemos a nuestra disposición”, anunció Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña Harris-Walz, dijo en CNN el miércoles cuando lo presionaron varias veces para que se comprometiera con conferencias de prensa y entrevistas con los medios.

Lo cierto es que Harris ha pasado la semana con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, recorriendo el país visitando estados en disputa.

Harris se convirtió en la candidata demócrata a la presidencia cuando Joe Biden anunció el 21 de julio que no buscaría un segundo mandato. En los 24 días transcurridos desde entonces, Harris ha viajado por todo el país realizando mítines y revitalizando a sus seguidores demócratas. Pero no ha dado una conferencia de prensa formal ni se ha sentado con una cadena importante o un programa de noticias por cable; como “60 Minutes”, ni “Meet the Press”, ni CNN, ni nada.

Lo cierto es que sus cifras en las encuestas siguen aumentando. Las donaciones para su campaña siguen llegando. La cobertura de los medios ha sido mayoritariamente positiva. Y lo que alguna vez se supuso que sería una victoria arrolladora de Trump en noviembre ahora se ha convertido en lo que parece ser un empate.