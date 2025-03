Trump pide a la Corte Suprema que impida que los jueces bloqueen sus políticas

El presidente Donald Trump está frustrado por los bloqueos que ha enfrentado de algunos jueces federales. Tanto así que uso sus redes sociales para llamar a algunos jueces que han emitido mandatos judiciales contra sus políticas, llamándolos “jueces de izquierda radical” y “lunáticos” que “quieren asumir los poderes de la presidencia sin tener que alcanzar los 80 millones de votos”.

Cabe mencionar que Trump ganó las elecciones de 2024 con 77 millones de votos, y los jueces federales son nombrados para sus cargos, no elegidos.

En una publicación en Truth Social el jueves, Trump atacó a los jueces: “Nuestro objetivo es HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ, y una aspiración tan elevada jamás podrá lograrse si se permite que jueces radicales y altamente partidistas obstaculicen la JUSTICIA. ¡DETENGAN LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL AHORA, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE! Si el juez Roberts y la Corte Suprema de Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes INMEDIATAMENTE, ¡nuestro país estará en serios problemas!”, declaró Trump en una publicación de Truth Social el jueves 20 de marzo.

El presidente Donald Trump exigió que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la Corte Suprema de Estados Unidos controlen a los jueces federales que han emitido mandatos judiciales en todo el país que han obstaculizado diversas de sus políticas.

Jueces federales han bloqueado las siguientes ordenes ejecutivas de Trump

James Boasberg se encuentra entre los múltiples jueces que han dictaminado que la administración Trump probablemente violó la Constitución o las leyes federales en recientes órdenes ejecutivas. Se le ha ordenado al gobierno que cese los despidos de empleados federales, ciertos vuelos de deportación, la prohibición del servicio militar de tropas transgénero y una serie de otras medidas.

100 demandas contra las políticas de Trump

Se han realizado más de 100 demandas contra las políticas de Trump hasta la fecha. Mientras que la administración ha alegado que los jueces están utilizando indebidamente medidas cautelares a nivel nacional para obstaculizar la agenda del presidente y anular sus poderes ejecutivos. En declaraciones a la prensa el miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a estos jueces de ser “activistas partidistas”. “Están intentando imponerle la política al presidente de Estados Unidos”, dijo Leavitt. “Están intentando claramente frenar la agenda de esta administración, y eso es inaceptable”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia espera actualmente el fallo de la Corte Suprema sobre una solicitud de varios jueces para restringir las órdenes que han impedido que la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento entre en vigor a nivel nacional. Sin embargo, como señaló The Associated Press, el alto tribunal no parece tener prisa por decidir.