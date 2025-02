Trump: ¿Qué hay detrás del cambio de nombre del Golfo de México?

No hay duda que el presidente Donald Trump sabe el poder de la marca. Ya que es un hombre de negocios que ha colocado su apellido “Trump” en rascacielos y en una variedad de productos, desde hoteles hasta vinos.

En su primer día de regreso al cargo como presidente de los Estados Unidos, Trump firmó una orden que rebautizaba el Golfo de México como Golfo de América. En menos de un mes, todos que viven en Estados Unidos pueden ver el cambio de nombre a Golfo de América en el mapa de Google.

Eso no es todo. Denali, el nombre indígena del famoso pico de Alaska, volverá a ser Monte McKinley, una referencia al presidente asesinado del siglo XIX.

Fort Bragg, que lleva el nombre de un general confederado hasta que los militares lo cambiaron por Fort Liberty, volverá a llevar su nombre original, pero esta vez atribuido a Roland L. Bragg, un soldado de la Segunda Guerra Mundial.

Trump no es el primer presidente estadounidense que cambia el nombre de un monumento. El ex presidente demócrata, Barack Obama, cambió el nombre del monte McKinley por su nombre nativo americano, Denali, como gesto simbólico hacia los nativos de Alaska en vísperas de su visita a Alaska para llamar la atención sobre el cambio climático.

George W. Bush, un republicano, cambió el nombre del Bosque Nacional del Caribe en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Bosque Nacional “El Yunque” en 2007, tal como lo conocían los boricuas toda la vida.

Después del asesinato de George Floyd en 2020, se cambió el nombre de nueve bases militares que honraban a personalidades consideradas racistas por su apoyo a la esclavitud. El cambio se hizo en 2023, durante la presidencia de Joe Biden.

La decisión de cambiar el nombre de monumentos en Estados Unidos es para ponerlo bajo una luz especial.

“El acto de nombrar es una forma en que los presidentes pueden remodelar su visión de la nación”, dijo Allison Prasch, profesora de la Universidad de Wisconsin-Madison que estudia la retórica política, a BBC.

Las decisiones de Trump en su segundo mandato también envían un mensaje claro sobre sus prioridades, y asegura Prasch que “está elevando una visión muy nacionalista e imperialista de Estados Unidos”.

A nivel nacional, muchos de los cambios de nombre de Trump han resultado controversiales. Una encuesta de la Universidad Marquette sugirió que el 71% de los adultos estadounidenses no apoyaba el cambio de nombre del Golfo de México, y sólo el 29% lo apoyaba.

