COVID-19: Trump criticó a Biden por permitir la ‘pausa’ en uso de la vacuna Johnson & Johnson

Este martes el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue objeto de criticas por parte de su antecesor, el republicano y expresidente Donald Trump, por el hecho de haber suspendido cautelarmente las jornadas de vacunación contra el virus del Covid-19 con la inyectable de la compañía Johnson & Johnson.

La solicitud la presentaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), las cuales recomendaron hacer “una pausa cautelar” en el uso de esta biológica, luego de haberse registrado entre los más de 6.8 millones de inmunizados con esta dosis, seis casos de personas con un tipo de coágulo sanguíneo “raro y grave”.

“Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución”, informaron los CDC a través de un tuit en su cuenta oficial.

Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 vaccine administration is being paused in Missouri until further notice.

Así mismo, las agencias federales de la salud, detuvieron la distribución de esta vacuna en los centros de vacunación federales y solicitaron a las autoridades estatales hacer lo mismo, informó Milenio.

FDA & CDC recommend to pause vaccination with Johnson & Johnson’s vaccine over 6 cases of rare clotting cases pic.twitter.com/hn5sw4KH61

Recomendando a las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson en las últimas tres semanas, contactar a su médico si presentan alguno de los siguientes síntomas: dolores de cabeza, abdominal, en las piernas o dificultad para respirar, según Infobae.

Ante el anuncio de del Doctor Anthony Faucci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca de ajustarse a las recomendaciones hechas por los organismos sanitarios, el expresidente Donald Trump mediante un comunicado se refirió sobre el gobierno de Joe Biden, indicando que: “le “hizo un flaco favor a la gente de todo el mundo” al permitir que los CDC y la FDA hicieran una “pausa” en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, cuyos resultados “han sido extraordinarios”.

El expresidente republicano, aprovechó estas medidas cautelares para sembrar la sospecha de que esta “pausa” en la administración de la vacuna, tendría motivaciones de carácter político.

“Tal vez todo esto se hizo por motivos políticos o tal vez sea por amor de la FDA a Pfizer (otra vacuna)”, dijo el exmandatario, y añadió que fue este organismo, “trabajando con Pfizer”, el que “anunció la aprobación de la vacuna dos días después de las elecciones presidenciales de 2020”.

“¡Vuelva a poner la vacuna de Johnson & Johnson en la línea rápidamente. ¡La única forma de derrotar al virus de China es con nuestras excelentes vacunas!”, concluyó el ex mandatario, en declaraciones citadas por El Heraldo.

De hecho, el exmandatario lanzó este comunicado en momentos en que la administración de Biden y los organismos sanitarios han criticado su proceder cuando hizo caso omiso a las directrices dadas por los expertos para contrarrestar el contagio desmedido del virus.

Con esta actitud, los Estados Unidos entraron a liderar los índices de gravedad de la pandemia, trayendo para diferentes áreas del país consecuencias nefastas.

Cabe destacar, que, en la declaración, de nuevo Donald Trump calificó al Covid-19 como “el virus de China”, una expresión discriminatoria que usa con frecuencia el expresidente, y que ha traído una lluvia de críticas por parte de muchos sectores del mundo, y principalmente de los ciudadanos asiáticos.

CDC/FDA have recommended a pause on the Johnson&Johnson vaccine due to rare blood clotting events. A brief update of the news and my thoughts as someone who received this vaccine 3 days ago. pic.twitter.com/Grq8BQLCpm

— Alex Dainis, PhD 🧬 (@AlexDainis) April 13, 2021