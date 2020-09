¿El Chacal de la trompeta faltó en debate entre Biden y Trump?: esto dijo Alexandría Ocasio

La noche de este 29 de septiembre Trump y Biden se vieron las caras por primera vez, juntos en televisión, en el primer debate camino a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Y aunque el encuentro, que tuvo lugar en Cleveland, Ohio, desató pasiones entre los seguidores de ambos candidatos, se convirtió tembién en un evento muy atropellado, en el que hubo muchas interrupciones, de lado y lado, pero especialmente por parte del actual mandatario.

Así lo notaron los televidentes, lo advirtió una y otra vez el moderador, Chris Wallace, que debió advertir en varios momentos a ambos candidatos que dejaran de hablar e interrumpirse entre sí.

Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an “y fuera” situation — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 30, 2020

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, y uno de los más divertidos fue compartido por la congresista por Nueva York, Alexandría Ocasio-Cortéz, quien comparó el debate con un famoso segmento del extinto programa Sábado Gigante.

El clásico Chacal de la trompeta | Sábado GiganteMás contenido en: http://www.13.cl • Facebook: https://www.facebook.com/elcanal13 • Twitter: https://twitter.com/canal13 • Instagram: https://www.instagram.com/canal13cl 2016-11-04T01:15:10Z

La joven política tambien notó como punto negativo las constantes interrupciones que se dieron en el cara a cara de Biden y Trump, y recurrió a su Twitter para lanzar un comentario sarcástico.

Can we please stop calling it “the issue of race” when what we’re really discussing is “the issue of racism” — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 30, 2020

“Qué alguien llame al Chacal de la trompeta en Chris Wallace, porque esta es una situación de ‘y fuera'”, comentó Ocasio-Cortéz, recordando el popular segmento en el que el personaje con trompeta hacía sonar su instrumento cada vez que un concursante cantaba mal y debía ser despedido del show por Don Francisco.

Biden calls Trump a "CLOWN" during first presidential debateMoments ago, Joe Biden calls President Trump a "clown" during first presidential debate in Cleveland, Ohio. 2020-09-30T01:27:31Z

Asimismo, la representante manifestó su molestia ante varios momentos de Trump y dijo: “¿Podemos dejar de llamarlo “la cuestión de la raza” cuando lo que realmente estamos discutiendo es “la cuestión del racismo”? y “Una promesa importante que Trump cumplió fue la de gobernar el país como dirigía su negocio. Desafortunadamente para nosotros, eso significa incompetencia, fraudulenta y plagado de intolerancia + corrupción”.

A lo largo de la hora y media que duró el debate presidencial, hubo dardos de lado y lado.

Trump y Biden debaten entre interrupciones y ataques | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. El primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump se realizó entre interrupciones y ataques por parte de ambos candidatos, lo que provocó que el moderador Chris Wallace tuviera que utilizar el botón silenciador en varias ocasiones. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor… 2020-09-30T04:56:24Z

“Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido”, “eres un payaso“, “tonto”, “racista” y otras frases contra TRump, fueron las que le lanzó Biden.



Trump por su parte interrumpió a Biden en la mayoríá de las respuestas que intentaba dar el demócrata, y no solo lo acusó de ser inepto y no haber hecho nada bueno en más de 40 años de vida política, sino que cuestionó su inteligencia y aseguró que el ex vicepresidente fue de los peores estudiantes de su universidad.

