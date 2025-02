Un vídeo IA muestra a Trump besando los pies de Elon Musk

Un controversial vídeo generado por inteligencia artificial, muestra al presidente Donald Trump besando y lamiendo los pies del empresario Elon Musk. El vídeo fue transmitido la mañana del lunes en las pantallas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en Washington, D.C., desatando la polémica en medio de la estrecha relación entre ambos.

El vídeo, que se hizo viral, muestra el mensaje: “VIVA EL VERDADERO REY”. Resulta que la semana pasada, Trump se refirió a sí mismo como un monarca en su cuenta de redes de Social Truth, escribiendo: “¡VIVA EL REY!”.

No está claro quién está detrás del video y como los hackers lograron transmitir las imágenes en el edificio federeal. Pero las imágenes parecen haber sido tomadas de una publicación X la semana anterior. “Otro desperdicio de dólares y recursos de los contribuyentes”, respondió la portavoz de HUD, Kasey Lovett, en un comunicado. “Se tomarán las medidas adecuadas para todos los involucrados”.

El vídeo desató todo tipo de comentario en las redes. “Contraten al hackeador”. “Tiene dos pies izquierdos”, “El autor es todo un genio”, son algunos comentarios que hicieron los usuarios de X.

“¿Pensé que estábamos legalizando la comedia? ¿Es sólo cuando está dirigido a la izquierda?”, comentó otro.

“Parece que alguien que se quedo sin trabajo está molesto e hizo una broma”, agregó otro.

Such an inappropriate and juvenile prank. Those who thought they were being so clever by showing this are going to be crying, why me, when they get their pink slips. I'd love to be a fly on the wall to watch their faces. @HUDgov @DOGE pic.twitter.com/TNOM2219qV

— Florida Gigi 🇺🇲🇺🇲🇺🇲 (@clairelarson54) February 24, 2025