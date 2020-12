Trump se une a movida legal para anular triunfo de Biden: ¿Qué anunció en Twitter?

Luego de haber sufrido una derrota el martes en la Corte Suprema, donde el alto tribunal rechazó la petición que habían hecho miembros republicanos de Pensilvania para bloquear la certificación de los resultados electorales en ese Estado, Trump arreció sus ataques contra el presunto fraude del que ha hablado sin pruebas desde hace más de un mes, pero fue más allá y habló de anular los comicios.

El mandatario publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, sumándose al hashtag #Anulación, que incluye una serie de comentarios e imágenes violentas con las que simpatizantes le manifiestan su apoyo para no dejar la Casa Blanca.

“Ningún candidato ha ganado tanto Florida como Ohio y perdido. ¡Yo los gané los dos, por mucho! #Corte Suprema”, comentó Trump en su red social, insistiendo a la Corte Suprema que se ponga de su lado.

We will soon be learning about the word “courage”, and saving our Country. I received hundreds of thousands of legal votes more, in all of the Swing States, than did my opponent. ALL Data taken after the vote says that it was impossible for me to lose, unless FIXED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020