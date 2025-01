Trump busca acuerdo con El Salvador para deportar inmigrantes de otros países

El presidente Donald Trump y el presidente Nayik Bukele, de la República de El Salvador, han estado en contacto. La Casa Blanca confirma que los dos líderes hablaron sobre trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y tomar medidas contra las pandillas como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental.

También se dice que la administración Trump está desarrollando un acuerdo de asilo con el gobierno de El Salvador que permitiría a Estados Unidos deportar a inmigrantes que no son de allí, reportó CBS News.

El acuerdo, conocido como acuerdo de “Tercer País Seguro” (Safe Third Country), le daría permiso a los agentes de inmigración estadounidenses para deportar a inmigrantes no salvadoreños a El Salvador, impidiéndoles solicitar asilo en Estados Unidos. En cambio, los inmigrantes serían deportados con instrucciones de buscar asilo en El Salvador. Salvador, que sería designado “Tercer país seguro”.

El Salvador’s President Nayib Bukele serves his people and NOT George Soros.

THIS IS WINNING 🏆 pic.twitter.com/9GhpzmAp0i

— Liz Churchill (@liz_churchill10) January 25, 2025