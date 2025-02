Tropas estadounidenses tienen listo el centro de migrantes en Guantánamo

Solo pasaron cuatro días después del anuncio del presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump de llevar a los “criminales migrantes” a la base naval de Guantánamo en Cuba, para que más de 150 militares del Comando Sur llegaran al sureste de la isla para realizar todos los acondicionamientos y preparativos para la ampliación del centro de detención, y poder recibir a los cerca de 30 mil detenidos que se espera instalar a partir de este lunes 3 de febrero.

El nuevo asentamiento de los migrantes se dispondrá en tiendas de campaña, lejos de la base militar, de la prisión, de viviendas familiares, y supermercados, en un área deshabitada, detrás de un campo minado la cual requerirá un aumento de personal, de bienes y suministros traídos vía aérea o marítima desde territorio de Estados Unidos.

Esta medida busca “detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense”, dijo el mandatario en su misiva. Hasta el momento ya se han instalado 50 tiendas de campaña verdes del Ejército, las cuales están bajo un cerramiento de alambre, y ubicado junto a un cuartel que operara como Centro de Operaciones Migratorias.

EE. UU. amplía centro de detención de migrantes en Guantánamo Militares estadounidenses han sido desplegados para aumentar la capacidad de las instalaciones, que podrían llegar a las 30.000 camas. Trump dice que busca retener allí a migrantes indocumentados considerados peligrosos.

Informó el medio Clarín, que la primera oleada de unos 50 marines llegó el sábado por la noche desde Camp Lejeune, Carolina del Norte, y los siguientes 50 llegaron el domingo pasado, pero que se negaron a hacer comentarios sobre su capacidad actual para recibir a los migrantes o sobre qué otras provisiones estaban llegando.

Según este medio de comunicación el Comando Sur, que supervisa las tropas asignadas al plan penitenciario y migratorio, no dijo quién está a cargo de la operación ni discutió un plan de 2017, obtenido por The New York Times, para detener a los primeros 11.000 migrantes allí.

¿Quién será retenido en Guantánamo?

🚨 #ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Estados Unidos envió el primer avión con migrantes al centro de detención de…

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y Homan, en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Casa Blanca, afirmaron que los centros de detención de inmigrantes de Guantánamo se utilizarían para los condenados por “los peores delitos”.

Un comunicado de la Casa Blanca afirmó que la ampliación de las instalaciones “proporcionará espacio adicional de detención para extranjeros delincuentes de alta prioridad que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y satisfará las necesidades relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración”.

Un funcionario de la Administración, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto, dijo que el centro se utilizaría para alojar a “delincuentes peligrosos” y personas “difíciles de deportar”. Algunos países se niegan a aceptar a algunos de los migrantes que Estados Unidos intenta deportar, según informó Euro News.

Donald Trump se ha referido en repetidas ocasiones a los peligros a los que se enfrentan los estadounidenses a causa de los aproximadamente 11 millones de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Si bien los inmigrantes son acusados habitualmente de cometer delitos graves, constituyen un pequeño porcentaje de la población general. Aunque los resultados varían, los estudios académicos revisados por expertos no suelen encontrar una relación concreta entre inmigración y delitos violentos.

