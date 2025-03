Tren de Aragua deportado a El Salvador: Así los preparan para entrar a la mega prisión

La administración Trump logró deportar a más de 200 miembros de la pandilla Tren de Aragua a El Salvador la noche del sábado 15 de marzo. Justo cuando el juez federal del distrito James Boasberg había bloqueado la deportación temporalmente, los aviones ya se encontraban en el aire fuera de la zona de Estados Unidos.

Una vez que el avión llegó a El Salvador, el presidente Bukele publicó en sus redes sociales: “¡Uy!… Demasiado tarde”, como burlándose del fallo del juez. También publicó un video que muestra filas de personas con grilletes de pies y manos, siendo escoltadas por oficiales armados desde los aviones.

Bukele, aliado de Trump, escribió que los detenidos fueron trasladados de inmediato a la famosa megacárcel de El Salvador, el Centro de Internamiento del Terrorismo, también conocido como Cecot.

El presidente salvadoreño dijo que las personas permanecerán recluidas allí “por un año”, renovable.

Abajo puede ver el momento que oficiales y militares armados bajan a cada uno de los esposados sosteniéndole la cabeza hacia abajo mientras caminan hasta adentro de la mega prisión. Luego los arrodillan sin quitarle las manos del hombro, mientras le rapan la cabeza y le afeitan toda la barba. Al terminar les preguntan su nombre. Después se los ven cambiados de ropa, ya vestidos completamente de blanco. Las imágenes son fuertes.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025