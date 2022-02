La tragedia del transbordador espacial Columbia: ¿Por qué explotó en el aire?

Han pasado 19 años desde la tragedia más reciente de la NASA, cuando los siete miembros de la tripulación del transbordador espacial Columbia murieron cuando volvían a entrar en la atmósfera sobre el norte de Texas, el 1 de febrero de 2003.

Los astronautas que murieron fueron Kalpana Chawla, especialista de misión; Rick D. Husband, comandante de la misión; Laurel B. Clark, especialista en misiones; Ilan Ramon, especialista en carga útil, David M. Brown, especialista en misiones; William C. McCool, piloto; y Michael P. Anderson, comandante de carga útil. Ramón representaba a la Agencia Espacial Israelí.

Esto es lo que necesita saber:

Los vuelos espaciales se suspendieron durante dos años mientras la NASA investigaba la causa del desastre de Columbia

El desastre de Columbia provocó la suspensión de los vuelos espaciales durante dos años mientras la NASA investigaba qué causó que el Columbia se rompiera al volver a entrar. Fue el primer desastre espacial en 17 años, desde la explosión del Challenger el 28 de enero de 1986. Según Space.com, fue un gran trozo de espuma lo que provocó la catástrofe.

19 years ago today, 7 crew members perished in the Space Shuttle Columbia Disaster. Included in the mission were 1st female commander of an American spaceflight mission & 1st #Israeli astronaut, Ilan Ramon. May their memories & contributions to humanity forever be a blessing🕯️ pic.twitter.com/ZDDuHHZsNs — StandWithUs (@StandWithUs) February 1, 2022

“Una junta de investigación determinó que una gran pieza de espuma cayó del tanque externo del transbordador y rompió el ala de la nave espacial. Este problema con la espuma se conocía desde hacía años, y la NASA fue objeto de un intenso escrutinio en el Congreso y en los medios de comunicación por permitir que la situación continuara”, informó Space.com.

El problema comenzó 82 segundos después del despegue del Columbia, informó Space.com U

Un video del lanzamiento pareció mostrar que la espuma golpeó el ala izquierda del transbordador espacial, y luego se determinó que había un agujero en el ala que permitió que los gases se filtraran en el transbordador durante el reingreso.

“Varias personas dentro de la NASA presionaron para obtener imágenes del ala rota en órbita. Según los informes, el Departamento de Defensa estaba preparado para usar sus cámaras espía orbitales para observar más de cerca. Sin embargo, los funcionarios de la NASA a cargo, rechazaron la oferta, según la Junta de Investigación de Accidentes de Columbia (CAIB) y “Comm Check”, un libro de 2008, de los periodistas espaciales Michael Cabbage y William Harwood, sobre el desastre. El aterrizaje se realizó sin más inspecciones”, informó Space.com.

A Texas farmer found this astronaut helmet in his field after the Space Shuttle Columbia disaster in 2003 pic.twitter.com/yEzDcG7d60 — Con Spiracy (@ComicaI) July 29, 2020

Una estación de noticias de Dallas transmite un video en vivo de la tragedia del transbordador Columbia

La última transmisión del Columbia se produjo cuando el transbordador espacial volaba sobre Dallas justo antes de las 9:00 a.m. La transmisión se cortó y, 12 minutos después, el control de la misión recibió una llamada telefónica de que una estación de noticias estaba transmitiendo un video del transbordador rompiéndose en el cielo.





Play



Space Shuttle Columbia tragedy: WFAA's first breaking coverage This is the first breaking coverage on the morning the space shuttle Columbia broke apart above Texas. February 1, 2003.

Mientras el control de la misión trabajaba para contactar a la tripulación del Columbia, una estación de noticias de Dallas estaba transmitiendo una imagen en vivo del Columbia cuando el transbordador espacial se partió.

“Parece que se pueden ver pedazos del transbordador saliendo”, aseguraba el presentador de WFAA en una transmisión en vivo.

El presentador dijo que se suponía que el transbordador aterrizaría en Florida. En ese momento, la NASA solo había confirmado que el transbordador espacial estaba retrasado.





Play



El presentador dijo en la transmisión en vivo que es típico que las misiones de regreso aparezcan en el cielo del norte de Texas en su camino a Florida, y quedó claro de inmediato que algo andaba mal cuando el camarógrafo de la estación de noticias tomó imágenes del transbordador. El transbordador espacial viajaba a 12,000 millas por hora a 200,000 pies, cuando la NASA perdió contacto con la tripulación, dijeron funcionarios al medio de comunicación en ese momento.

El transbordador espacial completó 27 lanzamientos exitosos a partir de abril de 1981. El programa Columbia se centró principalmente en la construcción de la Estación Espacial Internacional, informó Space.com. Pero la misión final de Columbia fue la investigación.

Los astronautas completaban experimentos las 24 horas del día, trabajando en dos turnos. En total, realizaron alrededor de 80 experimentos, incluso en ciencias de la vida, ciencias de los materiales y física de fluidos, de acuerdo a Space.com. Los astronautas pasaron 16 días en el espacio.

