Escándalo en torneo de pesca al encontrarse pesas de plomo en los peces [VIDEO]

Se encontraron pesas de plomo en los leucomas durante un escándalo de trampas en un torneo del lago Erie en Ohio, según muestra un video viral.

El video, que puedes ver más adelante en este artículo, ha tenido más de 11 millones de visitas en Twitter. Tenga en cuenta que el video contiene un lenguaje muy gráfico.

“Controversia grave en el torneo de pesca profesional, ya que los ganadores en múltiples ocasiones fueron atrapados metiendo pesos de plomo y otros filetes de pescado en sus peces para tener la captura más pesada y ganar cientos de miles en premios”, escribió el usuario de Twitter que compartió el video.

El video muestra cómo se abre una lucioperca para revelar los pesos de plomo, lo que hizo que el pez pesara más de lo que realmente era. La controversia causó mucha ira, y condujo a descalificaciones y una investigación policial, porque la pesca deportiva a este nivel viene con grandes premios económicos.

Esto es lo que necesita saber:

Los hombres comenzaron a gritar y usar insultos cuando los leucomas se abrieron en rodajas

Serious Controversy in Pro fishing tournament as multiple-time winners caught stuffing lead weights and other fish filets in their fish to have the heaviest catch to win hundreds of thousands in prizes. pic.twitter.com/Sxqeo2XC0K — Billy (@Billyhottakes) October 1, 2022

El video muestra una escena caótica en el torneo de pesca cuando se descubrieron las pesas de plomo dentro de los peces.

“¡Tenemos pesos en pescado!” gritó un hombre. “Eso es un robo”, dijo otro.

“Esto es una tontería”, grita un hombre en el caótico video. Otro hombre habla sobre la presentación de un informe policial. El video muestra la lucioperca abierta en rodajas.

“Qué diablos”, dice otro hombre. “Un pescado fileteado, míralo… eso es un filete de lucioperca”, dijo otro hombre.

“¿Tienes algo que decir Jake?” dice un hombre. “¿Tienes algo que decir?”

La gente grita sobre “todo ese maldito dinero”.

“Revisen todos los peces”, grita un hombre mientras se abre un pez para revelar pesos de plomo.

Otros dos ganadores fueron nombrados después del escándalo de engaño de Walleye

Según CBS News, el torneo de pesca Lake Erie Walleye Trail (LEWT) en Ohio inicialmente “coronó a los ganadores de Chase Cominsky y Jake Runyan después del pesaje”.

Pero entonces estalló la polémica. Después de que se encontraron los pesos de plomo, Runyan y Cominsky ya no fueron declarados ganadores.

Lake Erie Walleye Trail escribió en Facebook: “Chicos y chicas disgustados, lamento haberlos defraudado durante tanto tiempo y me alegro de haber descubierto el engaño en YOUR LEWT al mismo tiempo”.

La página escribió: “No puedo pensar lo suficiente para publicar los resultados, pero felicito a Tsczyko y French y TOY Hendricks y Ulmer. Lo mismo ocurre con el yak y los ganadores abiertos. Espero que ahora sepas que cuando digo ‘tú construiste este LEWT y defenderé su integridad a toda costa’, lo digo en serio. Todos ustedes se merecen lo mejor”.

Según el Sharon Herald, las pesas de plomo se encontraron cuando Jason Fischer, el jefe del circuito de pesca, pesó un pez capturado por el equipo de Cominsky y Runyan de Cleveland, Ohio.

El sitio de noticias dice que el pez “parecía que debería haber pesado 4 libras”, pero pesaba 7.9 libras.

“Pensé, ‘de ninguna manera'”, dijo Fischer al Sharon Herald. Fue entonces cuando apretó el pescado y sintió las pesas de plomo dentro. Algunos de los concursos de pesca tienen premios por valor de hasta 500.000 dólares, según el periódico.

El Departamento de Recursos Naturales y la policía local están investigando, informó Sharon Herald.

Muchos pescadores están muy enojados.

“Estoy enojado por eso, estoy triste por eso”, dijo el pescador del noreste de Ohio, Kenny Morris, a WKYC-TV. “Conocí a Chase y a Jake, y ya no hablo con ellos. Están bloqueados para mí”.

Los hombres han ganado otros torneos de pesca en el pasado con grandes premios.

Según Ohio Game Fishing, los dos hombres ganaron torneos en 2021.

“Una semana fría de pesca de leucomas en las aguas turbulentas del lago Erie fue una bonanza de derby y torneo para Jake Runyan de Cleveland y su compañero en el torneo de leucomas Chase Cominsky de Hermitage, Pensilvania”, informó ese artículo.

“La pareja ganó los derbis de pesca Blaster Walleye Fall Brawl y Walleye Slam, y se fue con el Campeonato Lake Erie Walleye Trail del fin de semana pasado en una actuación dominante”.

Valía mucho dinero en efectivo: alrededor de $306,000.

“Todavía estoy entumecido”, dijo Runyan a Ohio Game Fishing. “No puedo creer que hayamos ganado los derbis y el Campeonato LEWT. Hay tantos grandes pescadores de leucomas por aquí, y encontrar el éxito que tuvimos es absolutamente increíble. Hubo muchos días largos y pesca intensa involucrada, pero las mejores ubicaciones que encontramos para la lucioperca trofeo valieron la pena”.

Según Sharon Herald, esta no es la primera vez que Cominsky y Runyan enfrentan controversia.

En 2021, la pareja fue “descalificada del evento de pesca Fall Brawl, después de que aparentemente ganaron, porque uno de ellos no pasó una prueba de polígrafo”, informó el periódico.

Ese concurso de pesca registró premios de medio millón de dólares. Runyan le dijo al Toledo Blade “que tanto él como Cominsky habían pasado una prueba de polígrafo posterior a otro torneo”, según el Herald.

