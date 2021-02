Tornado en Brunswick deja al menos 3 muertos y diez heridos – Fotos y Videos

Al menos tres muertos y una decena de heridos es el saldo temporal de un violento tornado que sacudió este lunes por la noche a parte del condado de Brunswick, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

De acuerdo a la información de fuentes locales consignada por WSOC TV, la zona cercana a Ocean Isle Beach, en el sureste de Carolina del Norte, fue la zona más afectada por el tornado. El fenómeno meteorológico dejó a los residentes atrapados o desaparecidos y decenas de casas dañadas, según WWAY-TV.

Concluida la catástrofe natural, la Oficina del Sheriff del condado de Brunswick emitió un comunicado en el que lamenta las muertes provocadas por el tornado y exhibe fotos de los importantes destrozos que dejó la tormenta a su paso.

Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por el tornado que golpeó el extremo sur del condado de Brunswick esta mañana temprano. Daño devastador en muchos hogares, especialmente en la zona de Ocean Ridge Plantation. La Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick, el Servicio de Emergencias del Condado de Brunswick, y múltiples cuerpos de bomberos y cuerpos policiales permanecen en escena evaluando los daños y trabajando para limpiar los escombros de las carreteras. Seguiremos actualizando.

BREAKING: Chopper 11's first aerials of the devastation in Brunswick County, where powerful overnight tornado killed three people; destroying multiple homes@BigweatherABC11: "In my 10 years here, I do not remember a tornado take a house completely off its foundation like that." pic.twitter.com/iHbDROkliO — Joel Brown (@JoelBrownABC11) February 16, 2021

El periodista Tanner Barth registró las primeras imágenes de los destrozos que dejó el tornado de Brunswick

I’m afraid of what daylight is going to bring here in Brunswick County at Ocean Ridge Plantation. Houses are completely gone and that’s just what I can see right now. https://t.co/rAImLLBIgo pic.twitter.com/FbAeoOAwtS — Tanner Barth (@tanner_barth) February 16, 2021

Por su parte Tanner Barth, periodista de la cadena de noticias WWAY, registró con su celular el calamitoso estado en el que casas y vehículos quedaron tras el paso del tornado que sacudió a parte del condado de Brunswick.

“Tengo miedo de lo que traerá la luz del día aquí en el condado de Brunswick en Ocean Ridge Plantation. Las casas se han ido por completo y eso es justo lo que puedo ver ahora”, escribió Barth en su tuit, el cual fue replicado por distintos medios de noticias por la relevancia del material.

Luego del violento tornado que sacudió a parte del condado de Brunswick, el alguacil local, John Ingram, aseguró: “Es algo diferente a lo que he visto antes. Mucha destrucción. Será un largo proceso de recuperación”.

“El cielo se iluminó y hubo mucho pop-pop-popping. Y el fuerte trueno. Y luego sonó como un tren, un tren de carga pasando. El rugido de un tren de mercancías. Fue entonces cuando ocurrió todo el daño ”, dijo Sharon Benson, que vive en el vecindario, en diálogo con Associated Press (AP).

El frente frío que atraviesa Estados Unidos creó “condiciones favorables” para que se forme el tornado de Brunswick

De acuerdo a Mark Willis, meteorólogo a cargo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en las cercanías de Wilmington, en su declaraciones a AP, el mismo frente frío que genera temperaturas bajo cero, hielo y nieve desde Canadá hasta México es el responsable de que se generen las condiciones favorables para los tornados en Carolina del Norte, donde empujó contra un frente cálido de el golfo de México.

Tornado Warning including Northwest NC, Riegelwood NC, Evergreen NC until 12:30 AM EST pic.twitter.com/fRxuZDP9zD — NWS Wilmington NC (@NWSWilmingtonNC) February 16, 2021

No obstante Ed Conrow, director del Servicio de Emergencias del Condado de Brunswick, señaló: “Hemos estado hablando con nuestros socios del Servicio Meteorológico Nacional y se sorprendieron mucho de la rapidez con la que se intensificó esta tormenta”.

“Es algo que normalmente no ven. Así que no tuvimos mucha advertencia. Y en el momento de la noche cuando la mayoría de la gente está en casa y en la cama, se crea una situación muy peligrosa”, agregó Conrow en declaraciones a la prensa local que consigna AP.

Un tornado había azotado a Damasco, Georgia, horas antes del registrado en Brunswick

Si bien no es una certeza que el tornado de Brunswick, Carolina del Norte, sea consecuencia del fuerte temporal de nieve que azota a distintas regiones de Estados Unidos, la realidad marca que este lunes temprano otro fenómeno de similares características descargó su potencia en Damasco, Georgia.

Horas antes de que se confirme el tornado en Brunswick, el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee, Florida, compartió vía Twitter material fotográfico de la destrucción de un área cerca de Damasco, Georgia, una ciudad de unas 300 personas en la parte sur del estado de Georgia.

Damage in Damascus, GA from a tornado that passed through earlier this afternoon. #GAwx https://t.co/jJgkVdxeWs — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) February 15, 2021

Dichas imágenes exhiben techos arrancados de algunas casas, ventanas reventadas y árboles desparramados sobre las residencias.

A diferencia del fatal tornado de Brunswick, el Departamento de Recursos Naturales de Georgia confirmó en un tuit que no se han reportado muertes por el fenómeno.

Game Warden Taylor Brown surveyed the damage from a tornado in Damascus that followed the intense storms Monday afternoon. No fatalities were reported. pic.twitter.com/fpW5gYHEpR — LE Division – GA DNR (@GaDNRLE) February 16, 2021

Respecto al origen del tornado en Damasco, Georgia, el Servicio Meteorológico Nacional concluyó en su cuenta de Twitter que “tuvo su origen en el condado de Bay, cerca de Panama City Beach, cuando emitimos nuestra primera advertencia de tornado del día. Necesitó varias advertencias de tornado ya que se movió rápidamente hacia el noreste ayer (15/02) por la tarde”.

The #Damascus, GA tornado had its origins in Bay County near Panama City Beach, when we issued our first tornado warning for the day. It required several tornado warnings as it moved quickly northeast yesterday (2/15) afternoon. #FLwx #ALwx #GAwx https://t.co/bpRwgG1L7q pic.twitter.com/SRjKEdUKx4 — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) February 16, 2021

LEER MÁS: COVID-19: Estados Unidos registra importante baja en tasa de contagios

Sigue a AhoraMismo en Instagram