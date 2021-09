Emergencia en NY: Tormenta dejó 8 muertos, entre ellos un bebé, y destrozos

La noche del miércoles y la madrugada de este jueves, Nueva York sufrió una feroz tormenta con fuertes lluvias, producto de los efectos del disminuido huracán Ida, que además de causar severos destrozos en diferentes sitios del estado y de la Gran Manzana, dejaron como saldo por lo menos 8 personas muertas.

Así lo revelaron las autoridades de policía de la ciudad, según informes del periódico Daily News, donde se dio a conocer que entre las víctimas hay un bebé de menos de 2 años, al igual que una mujer de 86.

El citado medio aseguró que la gran mayoría de las víctimas perdieron la vida ahogadas en viviendas en sótanos de casas, en el condado de Queens, hasta donde se entró el agua de manera masiva.





Servicios metereológicos aseguraron que las llevias más fuertes que desencadenaron los peores daños en Nueva York, se registraron entre las 10 de la noche y pasadas las 12.

Hasta el momento la policía no ha revelado las identidades de las víctimas mortales, pero el NYPD mencionó que el deceso del niño de 2 años fallecido, quien perdió la vida junto a sus padres dentro del sótano en el que vivía, ocurrió en el vecindario de Woodside, de amplia presencia latina e inmigrante.

Medios como El Diario NY también reportaron la muerte de un hombre de 50 años y una mujer de 48 años en un sótano inundado.

Sobre la anciana fallecida, el citado medio manifestó que el hijo de la víctima la encontró ahogada también en un sótano en la calle 84 cerca y avenida 55 en el área de Elmhurst.

Muchas vías y estaciones del Metro se anegaron. La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), líneas suburbanas, aeropuertos y NJ Transit suspendieron sus servicios anoche. Algunas líneas y vuelos ya están funcionando con limitaciones esta mañana.

Medios neoyorquinos dieron cuenta además de un hombre de 66 años muerto en el condado de Brooklyn, en el vecindario de Cypress Hills, al igual que una mujer de 40 años en Grand Central Parkway.





Tras conocidos los daños, la gobernadora del estado, Kathy Hochul y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declararon estado de emergencia en la ciudad y convocaron a una conferencia de prensa en la mañana en el vecindario de Jamaica, Queens, donde cientos de negocios amanecieron inundados.





En ese vencindario se reportaron también las muertes deu n joven de 22 años y su madre de 45 en el sótano de su casa.

La tormenta afectó además de manera severa el sistema de transporte, el metro, los autobuses, e hizo que el servicio eléctrico se perdiera en varias residencias.

A través de su página de Twitter, la MTA, agencia que maneja el Subway de Nueva York, reveló problemas serios en varias estaciones y pidió a los neoyorquinos evitar usar el transporte público si no es necesario.

“El servicio en todo nuestro sistema es extremadamente limitado. Quédese en casa si puede”, comentó la MTA.

Aunque este jueves las lluvias cesaron, se esperan fuertes rafagas de viento y servicios interrumpidos en transporte y negocios, debido a los daños.