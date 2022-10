Tormenta destroza avión que volaba de Chile a Paraguay [VIDEO]

Durante el día miércoles, una tormenta de granizo, causó pánico entre los pasajeros de un vuelo comercial entre Santiago de Chile y Asunción, Paraguay, luego de que el avión fuera fuertemente impactado, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.

Los 48 pasajeros del vuelo 1325 de la aerolínea LATAM, compartieron en las redes sociales los momentos de angustia que vivieron, y de cómo quedo el avión después de aterrizar en Brasil. La aeronave perdió un motor, descendió con el parabrisas y la puerta del fuselaje rotas y con la nariz totalmente destrozada, informó Telemundo.

LATAM A320 severely damaged after flying through stormy weather on approach to Asuncion Airport in Paraguay. pic.twitter.com/y1ZLL8n2sg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 27, 2022

“Latam Airlines Paraguay informa que en el vuelo LA1325 Santiago de Chile-Asunción, atravesó condiciones meteorológicas severas durante su trayecto de vuelo. La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción, procedimiento que se realizó sin inconvenientes las 23:09 hora local. Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones. Latam Airlines Paraguay lamenta los inconvenientes que esta situación meteorológica pueda haber causado a sus pasajeros”, expresó en un comunicado la compañía, según La Nación.

Un vuelo de terror

Un avión de la aerolínea LATAM aterrizó de emergencia en Asunción, Paraguay, tras perder un motor y sufrir graves daños en el parabrisas y la denominada ‘nariz’. Detalles: https://t.co/iDvVxYowpJ pic.twitter.com/yhA6Jqc2be — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 27, 2022

De acuerdo con el portal Preferente el avión matrícula CC-BAZ, había partido de Santiago a las 16:35 hora local. Sobre las 17:00, hora de Paraguay, a una hora de aterrizar, empezaron las turbulencias. Debido a ellas, el avión fue a Foz de Iguazú, el aeropuerto cercano que está habitualmente destinado a los viajeros que van a las cataratas o, también a Ciudad del Este, casi en la frontera con Brasil. Allí aterrizó, pero no se pudo desembarcar porque es suelo brasileño y no había policías de migración. Se trataba del vuelo PZ1325 que se encontró con unas condiciones meteorológicas inusualmente adversas. Sin embargo, esto no causó más que un susto, pero no daños en la aeronave.

El avión despegó desde la capital chilena y, “debido a las malas condiciones climáticas sobre el aeropuerto de Asunción”, según relató la empresa, “debió aterrizar en el aeropuerto internacional de Foz do Iguazú, en Brasil”, a las 18:43 hora local, donde estuvo unas dos horas con los pasajeros dentro sin poder salir.

Pasadas unas horas, el piloto decide de nuevo emprender el vuelo, debido a que según su criterio las condiciones climáticas ya estaban mejorando, y además porque los pasajeros no habían podido descender de la nave.

Informó el portal Preferente, que se gestionó que las autoridades de Brasil permitieran el desembarco. Algunos viajeros bajaron del avión por su cuenta. Pero a las 22:00 horas, el avión con los pasajeros que quisieron reemprendió el vuelo a Asunción. Y ahí se produjo la situación más terrorífica que destrozó el morro del avión, la parte que protege la antena de radar que informa a los pilotos de las condiciones meteorológicas.

En ese segundo intento de aterrizaje se declaró la emergencia. La aerolínea dice que quien toma la decisión de volar es el piloto y que investigará por qué se operó en condiciones tan adversas.

La experiencia de los pasajeros

Momentos de pánico viven pasajeros al perder avión su motor Un avión de la aerolínea LATAM Paraguay aterrizó de emergencia en Asunción, Paraguay, tras atravesar una fuerte tormenta que lo dejó sin un motor, provocando graves daños en el parabrisas y la denominada ‘nariz’. pic.twitter.com/PLAyoIaD50 — Tribuna Campeche (@tribunacampeche) October 28, 2022

Una de las testigos, fue la modelo paraguaya Pabla Thomen, quien narró lo sucedido. La mujer dijo que cuando estaban ya a casi 30 minutos de aterrizar en el aeropuerto de Asunción, una fuerte turbulencia comenzó a sacudir la nave. Dice que fue una situación de mucho miedo, pero que terminó cuando el piloto descendió en una terminal aérea de Brasil, pero que ahí no los dejaron bajar por falta de personal de migración, y que por tanto tuvieron que permanecer dentro del avión, dijo de acuerdo con InfoBae.

Por la falta de aire, cuenta la modelo que las puertas fueron abiertas, que estuvieron por dos horas en este aeropuerto, pero que después el piloto tomo vuelo de nuevo hacia Asunción.

“Cuando nos aproximábamos, el piloto nos dijo que debíamos prepararnos para un aterrizaje forzoso. Una azafata nos dijo de prepararnos para un impacto. Yo abrazaba a mi hija. Me despedí de ella diciéndole que la amaba. Fue lo más terrorífico de mi vida. Mientras todos entraban en pánico, mi cinturón se desabrochó y pedí a gritos que alguien me ayudara. Yo no podía hacerlo sola, porque tenía en brazos a mi hija, sujetándola fuerte”, expresó la mujer. “Un hombre vino a ayudarme y mi bebé se aferró a él. Empecé a vomitar”, afirmó en declaraciones citadas por InfoBae.

De otro lado en referencia a la situación, el director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Douglas Cubilla, anunció que iniciarán una investigación para establecer si el piloto violó las normas internacionales, según Semana.

“La investigación va a dar con precisión qué exactamente ocurrió porque está todo grabado y ahí se va a aclarar la situación”, detalló. En este sentido, indicó que también se solicitará informaciones a la propia aerolínea, en este caso Latam.

El funcionario, además indicó, que la investigación dará claridad del porque el piloto ya estando seguro en el aeropuerto de Fox do Iguazú, de nuevo alza el vuelo, y si realmente había las condiciones óptimas para hacerlo.

Avión de LATAM aterrizó en Asunción, con daños en parabrisas, radome (ubicado en la nariz) y un motor, según información publicada por distintos medios (no oficial). Ocurrió ayer, 26 de octubre. Hilo ➡️ pic.twitter.com/1Q97IOMiN8 — GaboAir (@GaboAir) October 27, 2022

El señor Douglas Cubilla explicó que el avión debió llegar a Asunción a las 17:25, momento en que el aeropuerto estaba cerrado por el fuerte temporal registrado el miércoles último, motivo por el que se desvía y realiza el aterrizaje en Foz de Iguazú. Posteriormente, a las 22:00 despega rumbo a Asunción y en ese trayecto sufre el percance. Destacó que el piloto del vuelo, de nacionalidad paraguaya, cuenta con mucha experiencia y según el director, esto quedó en evidencia por como manejó la situación en medio de las adversidades climáticas, según Univisión.

A pesar del susto que se llevaron los 48 pasajeros que venían en el vuelo que partió de Chile con destino a Asunción, al igual que la tripulación, resultaron ilesos en el percance. No obstante, desde la Dinac indicaron que contaban con médicos de guardia que pudieron atender a varios pasajeros que por el temor se descompensaron en medio del vuelo, informó La Nación.

