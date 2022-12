Toni Costa se lleva a Alaïa lejos de Adamari López esta Navidad

Toni Costa se llevará a su hija Alaïa lejos de Adamari López esta Navidad, pues el finalista de la segunda temporada de La Casa de los Famosos ha decidido tendrá unas fiestas de fin de año muy diferentes a las que ha vivido en la última década.

La noticia la dio la propia presentadora de Hoy Día en una entrevista con la revista People en Español, en la que reconoció estar con “el corazón roto” por la situación, aunque está dispuesta a hacer lo mejor para la niña.

“Alaïa estará con su papá compartiendo esos días fuera de casa, que será la primera Navidad que no la pasamos en el mismo lugar Alaïa y yo. Estoy un poco con el corazón roto, es difícil no poder estar con ella en esos momentos especiales, pero es lo que toca y así es como haremos de ahora en adelante”, expresó Adamari López al hablar de sus planes para fin de año. Según detalló la artista, Toni Costa tiene previsto viajar a España con la niña, donde pasarán las navidades con los abuelos y el resto de la familia.

View this post on Instagram

Desde que nació la pequeña, el coreógrafo y bailarín español se ha dedicado a ella en cuerpo y alma, por lo que si hay algo que no le preocupa a Adamari es que Alaïa va a estar bien cuidada. Las palabras de Adamari hablan por sí sola:

“Nuestra prioridad es estar pendiente de la niña y estar presente en su vida. Con esa misma visualización que queremos para ella nos dividimos los tiempos, y pasa ratos conmigo y otros con Toni. Siempre la prioridad es la niña y vamos a querer siempre velar por su bienestar emocional y porque ella esté bien”.

“Antes solíamos pasar la Navidad juntos y celebrar los tres. Este año va a ser el primero en que cada uno tenga una fecha en específico. ¿Cómo va a ser? No lo sé, porque lo vamos descubriendo a medida que pasa, pero al final lo importante es que ella va a tener tiempo para pasar con los dos, y para disfrutar de una época bonita, y que se trata de que ella se divierta y sepa su significado. Aunque no estemos en el mismo lugar, queremos que ella esté feliz”.

Según contó ella misma, los planes navideños de Adamari López incluyen trabajar la semana de Navidad en Hoy Día y pasar tiempo con familia durante el asueto de fin de año.

Afortunadamente, como tengo trabajo, me voy a quedar trabajando. Había pedido unos días de vacaciones que no voy a utilizar porque creo que es importante quedarme en esta nueva etapa del show, y que el público nos siga viendo compartiendo y haciendo el show todos los días, así que voy a pasar la Navidad en casa. Es fin de semana y voy a pasarla en casa con la niña. En la semana trabajando, y el Año Nuevo voy a tratar de estar con la familia. Alaïa estará con su papá compartiendo esos días fuera de casa, que será la primera Navidad que no la pasamos en el mismo lugar Alaïa y yo. Estoy un poco con el corazón roto, es difícil no poder estar con ella en esos momentos especiales, pero es lo que toca y así es como haremos de ahora en adelante – Adamari López

https://www.youtube.com/watch?v=dgqKJdmqywI