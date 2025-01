Toma de posesión de Donald Trump: ¿Quiénes son los invitados?

A tan solo un día de la toma de posesión del republicano Donald Trump como el 47º presidente de los Estados unidos, ya se conocen algunos detalles sobre la ceremonia, que se llevará a cabo en el Capitolio Nacional en la ciudad de Washington D.C

Al acto protocolario de investidura del jefe de estado de los Estados Unidos no suelen invitarse a presidentes extranjeros, pero en esta ocasión Donald Trump decidió imponer su criterio, invitando a varios lideres y políticos internacionales afines a su ideología, y rompiendo así con una tradición de años en que los invitados suelen ser solo de carácter familiar y personal.

¿Quiénes son los invitados de Donald Trump?

El presidente electo el pasado 5 de noviembre de 2024, Donald Trump espera que para su juramento el este lunes 20 de enero de 2025 como el nuevo jefe de los Estados Unidos por los próximos cuatro años, acudan los presidentes Javier Milei, de Argentina, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el presidente ecuatoriano Daniel Novoa, al ex presidente del Brasil Jair Bolsonaro, el presidente del húngaro, Viktor Orbán, el presidente chino, Xi Jinping, al presidente israelí, Benjamín Netanyahu, y al líder euroescéptico británico Nigel Farage, y a Éric Zemmour, presidente del partido de extrema derecha francés Reconquista, entre otras figuras.

¿Quiénes no fueron invitados a la toma de posesión de Donald Trump?

En la lista de los no invitados destacan el presidente de España Pedro Sánchez, y en cambio la invitación a la ceremonia se ha hecho extensa hacia el representante y líder del partido derechista VOX, Santiago Abascal.

También brillaran por su ausencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y el líder ruso Vladimir Putin, según informó el medio Milenio.

¿Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush estarán en la posesión?

Los ex jefes de estado de Estados Unidos asistirán al acto de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero, así lo indicaron sus representantes. Bill Clinton y George W. Bush junto a sus esposas Laura Bush y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton estarán presentes en el acto protocolario, mientras que el presidente Barack Obama lo hará pero en ausencia de Michelle Obama, quien ha manifestado que no participara de la ceremonia.

“El expresidente Barack Obama ha confirmado su asistencia a las 60ª Ceremonias Inaugurales. La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima inauguración”, dijo un comunicado de la Oficina de Barack y Michelle Obama que fue compartido con The Associated Press.

