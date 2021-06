Toby Young, la mujer que ayudó a escapar a un preso escondido en una jaula

Toby Young, ahora conocida por su nombre de casada Toby Dorr, estaba trabajando en una prisión de Kansas cuando conoció y se enamoró de un recluso y finalmente lo ayudó a escapar en una jaula para perros. Dorr y John Michael Manard, que estaba en el Centro Correccional de Lansing cumpliendo cadena perpetua por asesinato en primer grado, huyeron el 12 de febrero de 2006 y vivieron en una cabaña en la zona rural de Tennessee durante 12 días hasta que fueron capturados y arrestados.

Mientras huían, la historia cautivó al país y Dorr se hizo conocida como la “Dama de los perros” de la prisión de Lansing. Ella tenía una vida normal hasta ese momento, siempre había seguido lo establecido: estaba casada y tenía dos hijos. Después de su captura, Manard dijo en una carta a KCTV: “Tenemos un amor de cuento de hadas infinito que ha sido vivido por 2 personas reales. Ella significa más para mí que mi propia vida”, escribió LJ World.

Desde entonces, Dorr brindó más detalles sobre cómo llegó a conocer a Manard y se enamoró del preso al que finalmente ayudó a escapar.

Dorr conoció a Manard en un programa de adopción de perros que se llevaba a cabo en la cárcel

En 2004, Dorr, una madre casada de dos hijos y que había sobrevivido a un cáncer, inició el programa Safe Harbor Prison Dog en la instalación correccional de Lansing, un programa con el objetivo de permitir que ciertos reclusos cuiden de algunos perros mientras esperan que los adopten, según The Atlantic. Durante los siguientes 18 meses, ayudó a más de 1.000 perros a ser adoptados a través del programa.

Dorr conoció a Manard cuando ella tenía 47 años y él tenía 27, cumpliendo cadena perpetua por su papel en un robo a los 17 años que terminó en asesinato. Manard pronto fue asignado a escoltarla por toda la prisión después de que se enfrentara a un par de reclusos. Los dos comenzaron a pasar horas juntos, según el medio. Ella dijo que aunque no se les permitió tocarse, la química creció entre los dos hasta que un día, Manard le preguntó si estaría con él si no estuviera en prisión.

“Él me dijo: ‘Si no estuviera aquí, ¿estarías conmigo?'”, dijo Dorr a KMBC. “Y yo dije: ‘Creo que probablemente sí’. En su mente, creo que tenía la idea de que podía salir. Nunca me imaginé que eso era de lo que estaba hablando en ese momento”. Dijo que Manard planeó la fuga en una jaula para perros. Perdió peso para encajar en ella. Dorr sacó $ 42,000 de sus ahorros para la jubilación y compró una camioneta Chevy 1997 como auto de escape, según escribió NY Daily News.

Manard y Dorr fueron capturados después de 12 días viviendo en Tennessee después de una excursión en Chattanooga





Los dos estuvieron huyendo durante 12 días, viviendo en el norte de Tennessee en una pequeña aldea hasta que finalmente fueron atrapados saliendo de una librería, informó KMBC. Habían pasado cada día haciendo diferentes actividades: fueron al cine y Manard incluso le compró a Dorr un periquito. El 24 de febrero estaban en Chattanooga para ir al cine IMAX y fueron vistos en la calle por dos sheriffs estadounidenses, informó The Atlantic.

En su camino de regreso a su cabaña, la pareja fue arrestada en la Interestatal 75, a unas 60 millas de donde vivían en la zona rural de Tennessee, escribió NBC News. Conducían por la carretera y de repente se vieron rodeados por vehículos policiales. Dorr le dijo a KMBC: “Manard dijo: ‘Creo que esto es para nosotros. Creo que nos van a detener. ¿Qué quieres hacer?'”. Ella dijo que respondió: “Bueno, si encienden las luces y nos dicen que nos detengamos, entonces tenemos que detenernos.”

Dorr fue acusada de ayudar e incitar una fuga, llevar contrabando a la prisión y proporcionar armas de fuego a un delincuente, según escribió The Atlantic. Se declaró culpable y fue sentenciada a 27 meses en una prisión federal, que se ejecutaría simultáneamente con su sentencia estatal de 21 meses, informó el Oklahoman.

Según NBC News, después de la sentencia, su abogado dijo: “En cuanto al remordimiento, sé con certeza que ella lamenta mucho lo que hizo. No está contenta de ir a la cárcel, pero sacará el mejor partido de la situación. Ella reconoce lo que hizo y va a ir a la cárcel”.