Título 42 y deportaciones rápidas: ¿Inmigrantes son un riesgo a la salud?

Este fin de semana empezó a dar vueltas la noticia que la Administración Trump está planeando revivir el Título 42 para acelerar la expulsión de inmigrantes en la frontera. La cual es una vieja política que se usó durante la pandemia del coronavirus.

Ahora, de acuerdo con un reporte de CBS News, la administración de Trump prepara un plan para ponerlo otra vez en vigor bajo el argumento de que los migrantes pueden propagar enfermedades como la tuberculosis.

El Título 42 fue puesto en pie en 2020 durante el primer gobierno de Trump. La cual continuó con la administración de Joe Biden hasta 2023. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dijeron en ese entonces que unos 2.2 millones de extranjeros se vieron afectados por la medida durante esos años y que, en muchos casos, la expulsión expedita los condujo a situaciones de mayor peligro cuando tenían una razón válida para pedir asilo.

CBS News agregó que no queda claro por ahora en qué momento el gobierno invocaría el Título 42 nuevamente. Ni un portavoz de los CDC ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a cargo de la Patrulla Fronteriza, estuvieron disponibles para responder las consultas hechas por CBS News.

Título 42

El Título 42 es un programa que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. prohibir la entrada de personas que potencialmente representen un riesgo para la salud al estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o al ingresar ilegalmente al país para eludir las medidas de control de salud.

Las personas sujetas a la orden no son retenidas en áreas de congregación para su procesamiento y, en cambio, son expulsadas inmediatamente a su último país de tránsito. Si no pueden ser devueltos al país de último tránsito (porque ese país no los aceptará debido a su nacionalidad), CBP trabajará con sus socios interinstitucionales para expulsar a la persona a su país de origen.

En algunos casos, esto no es posible y los inmigrantes pueden ser expulsados ​​a un tercer país que los acepte basándose en su residencia anterior. Las expulsiones bajo el Título 42 no se basan en el estatus migratorio y se rastrean por separado de la inmigración. A discreción de la administración presidencial, el Título 42 puede utilizarse incluso para personas que normalmente tendrían un estatus de protección temporal según su país de origen.