Tiroteos en Lakewood y Denver dejan cinco personas fallecidas [VIDEOS]

Un tirador activo dejó cuatro muertos en una serie de tiroteos en Denver y Lakewood, Colorado, e hirió a un oficial de policía de Lakewood, confirmó el jefe de policía de Denver. El tirador también está muerto, lo que eleva el número de muertos a un total de cinco.

El agente Paul Osckel, de información pública de Lakewood, dijo en una rueda de prensa que la policía estaba “trabajando en conjunto con el Departamento de Policía de Denver en un incidente de tirador activo a gran escala que terminó aquí en Lakewood”.

El jefe de policía de Denver, Paul Pazen, dijo en la rueda de prensa que hubo una “serie de incidentes violentos que creemos que comenzaron en Denver … Tenemos cuatro lugares importantes donde se produjeron disparos en la ciudad y el condado de Denver”. El caos luego continuó en Lakewood, lo que resultó en más muertes y heridas al oficial. Pazen lo llamó una “ola de asesinatos”.

Dos personas resultaron heridas y dos están muertas en Lakewood, incluido el tirador. Tres personas murieron en Denver, dijeron las autoridades.

Las autoridades creen que la juerga comenzó en Denver, pero lo que motivó al tirador sigue bajo investigación, dijo Pazen. “Creemos que el sospechoso ya no es una amenaza para nuestra comunidad …”





Play



Briefing regarding Denver & Lakewood shootings 2021-12-28T04:07:05Z

Las autoridades confirmaron que el oficial estaba vivo y se sometió a una cirugía el 27 de diciembre de 2021. Cuando se les preguntó si se esperaba que el oficial estuviera bien, las autoridades dijeron que no era seguro.

Esto es lo que necesita saber:

El primer incidente fue poco después de las 5:00 p.m. 27 de diciembre de 2021, en 1st y Broadway, dijo el jefe de policía de Denver en la sesión informativa. Dos mujeres adultas murieron a tiros y un hombre adulto resultó herido.

Poco después, ocurrió un segundo tiroteo en 12th y Williams, donde un hombre murió. También hubo un incidente cerca de 6th y Cherokee. La policía cree que se disparó un arma, pero no hubo heridos, dijo el jefe.

Los agentes de policía de Denver identificaron un vehículo asociado con el incidente. Hubo una persecución y un intercambio de disparos entre el sospechoso y los oficiales, dijo Pazen. Los agentes de policía de Denver no resultaron heridos. Después de inutilizar el coche de la policía, el pistolero huyó a Lakewood, dijo Pazen.

Lakewood officer shot when she confronted the Mass Shooting Suspect at a Belmar shopping district restaurant. #denver pic.twitter.com/xf2GQ0oOn6

John Romero, oficial de información pública de la policía de Lakewood, dijo en la rueda de prensa que “todavía tenemos muchos detalles que estamos resolviendo en este momento”.

Justo antes de las 6 p.m., la policía de Lakewood recibió una llamada de disparos contra un negocio a lo largo de la cuadra 1500 de Kipling. La víctima fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades obtuvieron una descripción del automóvil y del tirador, dijo Romero.

Poco tiempo después, en el área de Belmar, los agentes de Lakewood identificaron el automóvil. Cuando intentaron hacer contacto con el conductor, él abrió fuego contra los agentes de Lakewood, quienes respondieron al fuego, dijo Romero.

Luego, el conductor huyó a pie a la zona comercial de Belmar, donde “amenazó a otro negocio con un arma de fuego antes de retirarse al Hyatt Place”, dijo Romero. Luego le disparó a uno de los empleados allí, y no está claro el estado de esa persona, según Romero.

El tirador huyó del área nuevamente y disparó contra un agente de Lakewood, golpeándolo. Ese agente se encuentra actualmente en el hospital sometido a cirugía. En ese momento, el tirador fue abatido; Romero dijo que no está claro si fue asesinado por la policía. Dijo que las autoridades no creen que haya preocupaciones de seguridad adicionales.

“Noche aterradora para los compradores cuando el atacante huyó de los agentes de Denver al centro comercial Belmar en Lakewood. El pistolero disparó contra los oficiales y entró en un negocio. Le disparó a un empleado que ahora está en el hospital y a un oficial. No se sabe el motivo”, escribió la periodista de Denver Jessica Porter en Twitter.

La policía de Lakewood escribió: “LPD, un oficial involucrado en disparos en el área de Belmar. Más información próximamente, incluida la zona de preparación de medios”. Agregaron, “Medios. Por favor, preséntese en el estacionamiento de Olive Garden en Wadsworth y Alameda”.

La policía de Denver escribió a las 6:43 p.m. el 27 de diciembre de 2021, “ALERTA: Los oficiales de #Denver están investigando un tiroteo en el área de 1st y Broadway. Se han localizado 2 víctimas con lesiones desconocidas. No hay arrestos en este momento. Las actualizaciones se publicarán a medida que estén disponibles”.

ALERT: #Denver officers are investigating a shooting in the area of 1st and Broadway. 2 victims have been located with unknown extent of injuries. No arrests at this time. Updates will be posted as they become available. pic.twitter.com/b5aUeCqtWl

Christmas music playing on empty streets at Belmar in Lakewood as an officer yells at me to leave because of an active shooter. @CBSDenver pic.twitter.com/uUAKmzLBG5

El fotoperiodista Mark Neitro escribió en Twitter: “Se escucha música navideña en las calles vacías de Belmar en Lakewood mientras un oficial me grita que me fuera debido a un tirador activo”. Compartió el video de arriba.

Surgieron fotos de escenas de rodaje.

—LAKEWOOD SHOOTING—

Officers were involved in a shooting in Lakewood this evening. There are multiple scenes scattered throughout the city associated with the investigation.

One of those scenes is here at a strip mall near Colfax/Kipling.

People on scene are clearly shaken up pic.twitter.com/ZZpGs8EyZj

— Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 28, 2021