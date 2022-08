Tiroteo en complejo de apartamentos en Washington DC deja 5 heridos y un muerto

Un nuevo acto de violencia ocurrió en la capital de los Estados Unidos, cuando apenas dándole comienzo al mes de agosto, se presentó un tiroteo masivo, que cobró la vida de una persona y dejó varios heridos.

Este nuevo tiroteo es uno de los tantos que se registran en el país, lastimosamente, cada semana. Ya que hasta el momento, en lo que va del año se han registrado más de 370 balaceras, de acuerdo al Gun Violence Archive, (GVA), una cifra que sigue preocupando a las autoridades.

I’ve spoken with Chief Contee, FEMS, ANC, & several neighbors tonight. Devastating gun violence for the community tonight. Location was 1515 F St in Azeeze Bates. Mass shooting – 6 injured, several critical. Lookouts for suspects & video coming in. MPD sharing more updates soon. https://t.co/b9pW1dtisG — Charles Allen (@charlesallen) August 2, 2022

Este hecho se presentó en horas de la noche, dentro de un complejo de apartamentos Azeeze Bates, ubicado al noreste de Washington DC, precisamente en la cuadra 1500 de la calle F., a eso de las 8:30 p.m., cuando las autoridades respondieron al llamado de un tiroteo masivo, en el que una persona perdió la vida, y cinco más se encuentran heridas, según informó Robert J. Contee III, el jefe de la policía en una conferencia de prensa.

zDe acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana, de Washington DC, las personas que resultaron heridas, todas masculinas, fueron trasladadas hasta un centro medico asistencial, y por el momento se desconoce su estado de salud. De igual manera, las autoridades no han identificado a las víctimas, ni el motivo que dio inicio a la balacera, informó Univisión.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la policía emitió un comunicado en donde afirmaron que se encontraban en el lugar de los hechos asistiendo la situación. De acuerdo con el jefe de policía, Contee aseguró en la misma rueda de prensa, que al parecer se encontraba un un grupo grande de personas en la zona cuando se produjeron los disparos.

“Alerta de incidente crítico: MPD ha respondido a la cuadra 1500 de F Street NE por un tiroteo. Informes preliminares de múltiples víctimas. Actualizaciones que se proporcionarán desde el PIO en la escena. El área de información para los medios se compartirá en breve”, publicó la cuenta de Twitter del Departamento de Policía.

Critical Incident Alert: MPD has responded to the 1500 block of F Street NE for a shooting. Preliminary reports of multiple victims. Updates to be provided from the on-scene PIO. Media briefing area will be shared shortly. — DC Police Department (@DCPoliceDept) August 2, 2022

De igual manera, Robert J. Contee III, dijo en la conferencia de prensa que este nuevo acto de violencia le entristeció y pidió a la comunidad del Distrito por favor no normalizar este tipo de violencia armada. Asimismo, pidió a las personas residentes del lugar, de ayudar con información para dar con el paradero de los responsables de este nuevo tiroteo, según informó FOX 5DC.

“Me entristece porque conozco todas las inversiones que ha hecho esta ciudad: esfuerzos para interrumpir la violencia, esfuerzos para hacer cumplir la ley y esfuerzos de la comunidad. Las inversiones que se han hecho para detener la ola de violencia en nuestra comunidad. Sin embargo, parece que tenemos personas en nuestra comunidad que acaban de perder su sentido de humanidad y eso realmente me entristece. Pero continuaremos haciendo las cosas que debemos hacer para llevar a esas personas ante la justicia”, afirmó Contee, en declaraciones citadas por FOX 5DC.

Chief Contee provides an update to shooting that occurred in the 1500 block of F Street, Northeast. pic.twitter.com/RvCM7kVIUD — DC Police Department (@DCPoliceDept) August 2, 2022

Además, el jefe de policía dijo, de acuerdo con el medio WJLA, que los oficiales pudieron hablar con un miembro del consejo de la ciudad sobre la inseguridad y problemas presentados en esta propiedad, por lo que se está investigando “qué tipo de empresa de seguridad privada pudo haber sido responsable de la propiedad”.

DC’s police chief says 6 men were shot and one of them died outside of the Azeeze-Bates apartments off 15th St. NE.

There’s been a huge outbreak of violence in the city over the last week and the chief says all the separate incidents don’t appear connected. pic.twitter.com/EDOLnHKMwB — Tom Roussey (@tomroussey7news) August 2, 2022

Por su parte, la División de Campo de Washington de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos escribió en su cuenta de Twitter que ayudaran en conjunto con la policía de DC el proceso de investigación para dar cuenta de lo sucedido este 1 de agosto de 2022.

.@ATFWashington on scene to provide assistance to @DCPoliceDept with this ongoing shooting investigation. https://t.co/PRW3R0jbxk — ATF Washington (@ATFWashington) August 2, 2022

En cuanto los tiroteos, de acuerdo con las estadísticas, este es el último que se produce en Washington DC, ya que de acuerdo con los oficiales, 11 personas recibieron disparos en DC en menos de 12 horas en seis tiroteos diferentes durante este fin de semana, informó WJLA.

Finalmente, de acuerdo con FOX 5DC, 126 personas han muerto en lo que va del año en homicidios, según registros de la policía de D.C, marcando un aumento del 12 por ciento respecto al año pasado 2021.

