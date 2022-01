Tiroteo en supermercado de Los Ángeles: hay al menos seis heridos

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo masivo que tuvo lugar fuera de la tienda de comestibles Superior Grocers en Los Ángeles, California, según ABC7.

Según la estación de televisión, el tiroteo ocurrió en un centro comercial en Los Ángeles el 31 de diciembre de 2021, la víspera de Año Nuevo. Los detalles aún se estaban desarrollando. Al menos seis personas resultaron heridas, informó ABC7.

Esto es lo que necesita saber:

#Breaking : Authorities are on the scene of a triple shooting that occurred at a Superior Grocers in South Los Angeles on Friday. https://t.co/Q5cnctJ2Pg

Según ABC7, “varias personas fueron trasladadas de urgencia al hospital”.

El canal de televisión informó que algunas de las personas recibieron disparos y algunas “sufrieron heridas de roce” y herida a causa de los vidrios. Una mujer recibió un disparo en la espalda, según el canal de televisión.

El sospechoso o los sospechosos no han sido identificaos en este momento; el motivo que los llevó a cometer este suceso tampoco está claro. La dirección donde ocurrió el tiroteo es 10211 S. Avalon Blvd., Los Ángeles.

BREAKING NEWS: At least six people were injured during a shooting at a grocery store shopping center on Friday in South Los Angeles, according to authorities. https://t.co/LkZjKQ5hKp

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 1, 2022