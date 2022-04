Tiroteo en Sacramento: en video quedó grabada la pelea y los disparos [VER]

Los videos capturaron el sonido de los disparos y muestran una salvaje pelea en una acera cuando surgieron informes de un tirador activo en Sacramento y un tiroteo masivo en el centro.

El tiroteo ocurrió cerca de las calles 10 y J, según informes de las redes sociales. Surgieron varios videos que capturaron múltiples disparos. Puedes verlos más adelante en esta historia. La policía de Sacramento dice que hay “múltiples víctimas”.

911 Action Photography compartió fotos de la escena e informes preliminares de la radio, “10th & K Street. A las 2:04 a.m., la policía y los bomberos de Sacramento respondieron a 10th & K. Según los informes de radio, 12 pacientes en total: 5 fallecidos, 5 transportados al centro de traumatología y 2 autotransportados a hospitales locales”.

911 Action Photography luego publicó esta actualización en Facebook: “Al llegar, el fuego se actualizó rápidamente a Incidente de múltiples víctimas debido a múltiples pacientes desde la escena principal en 10th y K Street hasta 10th y J Street. También se ubicaron pacientes adicionales en 9th Street y 11th Street. Según los informes de radio, ha habido al menos 22 víctimas: 8 fallecidos, 5 transportados en ambulancia y al menos 8 heridos de bala en hospitales locales”.

El sitio, que toma imágenes en la escena de los eventos noticiosos de última hora, escribió: “Según el tráfico de radio, hubo informes de un vehículo que conducía por la calle a gran velocidad y disparaba contra la multitud en el momento del incidente”.

Esto es lo que necesita saber:

Al menos dos videos circularon en las redes sociales que capturaron los sonidos de múltiples disparos. Uno de ellos mostró una pelea en una acera que involucró a varias personas antes de que puedas escuchar los disparos al final del video.

“Me desperté para enterarme de que el tiroteo masivo ocurrió alrededor de las 2 am cerca de la calle 10 y K en Sacramento. Tan aterrador”, escribió una mujer en Twitter.

También apareció un segundo video en Twitter que capturó el sonido de múltiples disparos.

Public Safety Network también estaba grabando un video de la escena. Su reportero dijo en el video que hubo un tiroteo con “múltiples víctimas” con “aproximadamente 10 víctimas baleadas”. Unas 10 ambulancias se encontraban en el lugar y el tiroteo se inició cuando los bares estaban dejando salir.

Hay “víctimas por todas partes”, dice el periodista en el video, que puedes ver a continuación.

Los informes de las redes sociales han indicado que podría haber hasta 13 víctimas, pero la policía no ha confirmado esa información.

En un tuit matutino, la policía de Sacramento confirmó cierta información básica.

En un tuit a las 4:00 a.m. en la costa oeste, la policía de Sacramento escribió: “AVISO: 9th St a 13th St está cerrada entre L St y J St mientras los oficiales investigan un tiroteo con múltiples víctimas. Condiciones desconocidas en este momento. Evite el área ya que permanecerá una gran presencia policial y la escena permanecerá activa. Siga este hilo para obtener actualizaciones”.

