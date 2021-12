Tiroteo en escuela secundaria de Oxford: ¿Quiénes fueron los estudiantes asesinados?

Tres adolescentes murieron en el tiroteo de Oxford High School. Fueron identificados como Madisyn Baldwin de 17 años, Hanna St. Julian de 14 años y Tate Myre de 16 años, dijeron las autoridades.

El sospechoso es un estudiante de segundo año de 15 años, dijo el alguacil del condado de Oakland, Michael McCabe, en una conferencia de prensa. Está detenido bajo custodia juvenil mientras el fiscal de distrito revisa el caso para determinar si será acusado como adulto, dijo McCabe. El sospechoso no ha sido identificado.

Los tres adolescentes murieron en el tiroteo en el condado de Oakland, Michigan, justo antes de la 1:00 p.m. el martes 30 de noviembre de 2021. Otras ocho personas, incluido un maestro, resultaron heridos en el tiroteo, dijeron las autoridades.

Esto es lo que necesita saber:

Baldwin se estaba preparando para los próximos pasos en su vida, ya que esperaba graduarse de la escuela secundaria y pasar a la universidad, le dijo su familia a Click en Detroit.

“Su familia dijo que ya había sido aceptada en varias universidades, algunas con una beca completa”, informó Click on Detroit.

Su familia le dijo al medio de comunicación que le encantaba dibujar, leer y escribir. Ella era la mayor de tres hermanos, dijo la familia.

“Tenía un medio hermano menor y dos hermanas a las que amaba mucho”, informó el medio de comunicación.

It is with great grief that one of the victims of the tragic event at OHS today was one of our own, Tate Myre. Tate was on varsity since his freshman year and was an honor student. Tate was a great young man with a bright future and beloved by all. You will be missed, Tate 💙💛 pic.twitter.com/AKJCH1UWBG

— Oxford Football (@OxfordFootbalI) December 1, 2021