Informe de un tiroteo en Fox River Mall, en Appleton, Wisconsin. ¿Hay heridos?

Informes de una situación activa, y quizás un tiroteo, en el Fox River Mall en Appleton, Wisconsin empezaron a circular esta tarde. Los informes, incluido el audio del escáner en vivo, se centraron en la zona de comidas. Puedes escuchar el audio del escáner archivado aquí.

WBAY-TV informó que, según el Departamento del Sheriff del condado de Outagamie, las autoridades respondieron a una “situación activa” que no especificaron en la tarde del 31 de enero de 2021. WBAY luego confirmó que hubo un tiroteo.

La policía se refirió a la posibilidad de heridos en el audio del escáner en vivo obtenido por Heavy.com (sitio hermano de Ahora Mismo). Dijeron que iban a dejar espacio para la evacuación médica y mencionaron reportar las casualidades, aunque aún no está claro si hubo alguna. Las autoridades que respondieron iban a reunirse en la zona de comidas. En algun punto del audio del escáner a continuación, se refirieron a un “paciente con una herida de bala”. Dijeron que parte del incidente ocurrió cerca de Fox River Brewing. En un momento dado, las autoridades pensaron que un tirador o tiradores podrían haber entrado en la tienda de Scheels. Luego, los oficiales les dijeron a los despachadores que estaban “desalojando a Scheels”.

La policía también dijo que localizaron a una “víctima” masculina a la que se refirieron como “la víctima del disparo de Scheels”. Se cerraron varias tiendas e inicialmente las autoridades le ordenaron a las personas que se refugiaran en sitio. Según un oficial había un “paciente en la ambulancia”, y otro estaba lidiando con uno “no crítico”.

“El sospechoso todavía está en la escena”, dijo la policía en el audio del escáner en vivo cuando se inició el incidente. Toda la información es preliminar. Luego, las autoridades les dijeron a los despachadores que estaban en el patio de comidas y que no escuchaban ningún disparo en ese momento. Aquí está el audio del escáner original (aproximadamente 15 minutos después de que empieza el audio, se escucha a los oficiales hablar sobre el centro comercial y la zona de comidas).

Esto es lo que necesitas saber:

Periodistas locales dicen que la llamada pudo haber involucrado un tiroteo, pero eso no está confirmado

Reports of a shooting at the Fox River Mall. Police are asking the public to avoid the area. Check back with @PostCrescent and @onwnews for more information. https://t.co/nXXk4lH12S — Natalie Brophy (@brophy_natalie) January 31, 2021

WTAQ informó que las autoridades respondieron a una llamada de armas que podría haber involucrado un tiroteo, pero los oficiales del alguacil aún no habían confirmado esa información. La policía no había confirmado si hubo alguna situación de tirador activo o algo más.

En el audio del despacho cuando estalló la situación, los oficiales dijeron que iban a pasar por la seguridad del centro comercial. “Vamos a empezar a asegurar esa zona”, dijo un oficial, refiriéndose a la posibilidad de heridos.

“Se pueden ver varios coches patrulla en el Fox River Mall. Las fuerzas del orden aún no han confirmado lo que sucedió, y en este momento solo lo consideran una situación activa ”, escribió WBAY-TV en Twitter.

Hubo una presencia masiva de agentes de policía en el centro comercial

Los videos y fotos publicadas en las redes sociales mostraron una presencia masiva en el centro comercial de agentes de policía. Los despachadores dijeron en el escáner que el despacho fue “bombardeado con llamadas”.

BREAKING: Active shooter at the Fox River mall in Appleton, Wisconsin#shooting pic.twitter.com/8Te6luzAkv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 31, 2021

Se aconsejó a la gente que se mantuviera alejada del concurrido centro comercial. Aún no está claro si alguien resultó herido. El motivo, el sospechoso y las víctimas tampoco están claros todavía.

Puedes escuchar transmisiones de escáner en vivo aquí.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com