Tiroteo fuera de un bar de Filadelfia dejó nueve heridos

Un tiroteo más se presentó en los Estados Unidos. Durante el día sábado 5 de noviembre, en horas de la noche, en la ciudad de Filadelfia, estado de Pennsylvania, una balacera dejó a nueve ciudadanos heridos, dos de ellos de gravedad.

El acto de violencia ocurrió en las afueras de un bar ubicado en la cuadra 800 del East Allegheny Avenue, cerca de la reconocida área Kensington Avenue, en inmediaciones de la estación de transporte público Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania mejor conocida como SEPTA, en donde una multitud de personas estaban reunidas disfrutando del sexto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, en donde el equipo de la ciudad, los Philadelphia Phillies, se enfrentaba a los Astros de Houston.

El alcalde de Filadelfia se pronunció en Twitter, donde escribió:

“Estoy horrorizado y devastado por este despreciable y descarado acto de violencia armada. Mi corazón está con la familia y los seres queridos de los heridos y con todos los afectados por esta tragedia. El Departamento de Policía de Filadelfia está investigando este crimen atroz. Insto a cualquier persona que tenga información sobre este incidente, o cualquier otro delito, a que lo informe a @PhillyPolice al 215-686-TIPS. Las sugerencias también se pueden enviar de forma anónima”.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según el informe policial, cerca de las 10:45 p.m, del sábado anterior, varios hombres armados salieron de un auto color negro, y comenzaron a disparar contra las personas que estaban afuera del bar de “Jack”.

De acuerdo con las autoridades locales, al menos 40 tiros fueron disparados en contra de los hinchas que estaban en el lugar, según CNN.

“En este momento, parece que estas personas pudieron haber visto a alguien a quien querían disparar, salieron del vehículo y comenzaron a disparar contra el grupo de personas que estaban allí. No tenemos mucho más que eso en términos de motivos”, ha declarado el subcomisario el Departamento de Policía de Filadelfia, informó El Heraldo. Los hombres que han disparado no han sido detenidos.

El comisionado interino John Stanford y portavoz de la policía, informó que el tiroteo dejó a nueve personas heridas, que todos eran personas adultas, y que aquellos que están en estado crítico, se encuentran ingresados en el Temple University Hospital, informó People.

El reporte oficial, discriminó la lista de las víctimas así: Cinco de los heridos, incluido un hombre hispano de 24 años, un hombre negro de 25 años, un hombre negro de 24 años y dos hombres blancos de 40 años, se encuentran en estado crítico.

Otros cuatro, incluidos un hombre negro de 23 años, una mujer negra de 23 años y dos hombres negros de 24 años, se encontraban en condición estable, afirmó el medio CNN.

De igual manera el funcionario explicó que pudieron llegar rápido a la escena del crimen y evitar una tragedia mayor, gracias a que agentes de narcóticos llevaban a cabo un operativo policial a una cuadra y media de distancia de donde tuvo lugar el tiroteo, por lo que oficiales al escuchar los disparos de inmediato acudieron al sitio.

“Esta es un área super concurrida y siempre hay actividad policial. Agradezco la labor de las mujeres y hombres que trabajan para la institución, pero lamentablemente hay personas en esta ciudad que no les importa cuanta cantidad de policías hay en las calles”, dijo en declaraciones citadas por Telemundo.

El portavoz, indicó que luego de que los criminales llevaran a cabo su cometido, regresaron al auto y emprendieron la huida. Señaló el agente de policía que en el momento se desconoce la identidad de los criminales, y los motivos del tiroteo.

“Desaparecieron en el auto, mientras no sean arrestados, son una amenaza para la seguridad pública” dijo Stanford. “Intentaremos recopilar videos y, con suerte, podremos obtener información adicional, así como video vigilancia que pueda ayudarnos a identificar quién fue el responsable de esto”, dijo. “Esta es un área que siempre está ocupada”, finalizó de acuerdo con CNN.

De acuerdo con ABC News, el tiroteo en Filadelfia se generó a pesar de que los homicidios y asaltos con armas de fuego bajaron un 5% en la ciudad en los primeros 10 meses de este año 2022, en comparación con el mismo período de 2021, de acuerdo con las últimas estadísticas de delitos del departamento de policía.

Entre tanto a nivel nacional, ha habido 585 tiroteos masivos en los Estados Unidos, en lo que va del año, definido como un tiroteo con cuatro o más personas heridas, excluyendo al tirador, según Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro. A ese ritmo, es probable que el número de tiroteos masivos sea similar al total de 691 del año pasado, informo CNN.

