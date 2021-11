Tiroteo en la escuela secundaria de Oxford: sospechoso detenido

Se informó sobre un tirador activo en Oxford High School en el condado de Oakland, Michigan, según informes de noticias locales que dicen que hubo un tiroteo.

“Hay una presencia policial masiva en la escena de la escuela, el martes por la tarde, en N. Oxford Rd. Los pronosticadores contaron docenas de vehículos de emergencia que se dirigieron al norte por Lapeer Road hacia Oxford”, informó WWJ 950 News Radio.

El alguacil del condado de Oakland le dijo a Fox 2 Detroit que varias personas resultaron heridas cuando una persona comenzó a disparar dentro de la escuela secundaria hoy, martes 30 de noviembre de 2021. La información sobre si alguien había muerto no está disponible de inmediato. Los ayudantes del alguacil fueron llamados a la escuela secundaria para un informe de tirador activo poco antes de la 1:00 p.m., informó la estación de noticias.

La estación de radio informó que un padre llamó a la estación diciendo que su hija de noveno grado, Cheyenne, “llamó histéricamente diciendo que hay un tirador activo en la escuela”.

“Según una alerta enviada a los padres de Oxford, se ha informado de una emergencia activa en la escuela y ha entrado en los protocolos de emergencia y ha cerrado la escuela. Las Escuelas de la Comunidad de Oxford confirman el cierre, pero no dieron más detalles si los estudiantes están en peligro o están heridos”, informó Fox 2 Detroit.

La alerta decía que los padres no deberían ir a la escuela, informó la estación de noticias. Varias unidades policiales están en la escena, incluida una unidad SWAT y de aviación, según Fox 2 Detroit.

Prayers for everyone at Oxford High School right now. So terrifying that this is happening at my old high school! pic.twitter.com/eT97xLrm01 — qtkyliee (@kaylee440) November 30, 2021

Oxford es un pequeño pueblo a unas 30 millas al norte de Detroit con una población de menos de 3.400 personas, informó la estación de noticias.

Esta es una publicación de noticias de última hora que se actualizará a medida que haya más información disponible. Los primeros informes pueden estar incompletos o ser inexactos.

Esto es lo que necesita saber:

Los primeros informes indican que de 4 a 6 personas recibieron disparos y un sospechoso fue arrestado

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) November 30, 2021

El alguacil le dijo a Fox 2 Detroit que entre cuatro y seis personas resultaron heridas y no confirmó ninguna muerte. Un sospechoso fue detenido y las autoridades recuperaron una pistola, informó el medio de comunicación. La escuela secundaria fue bloqueada.

WXYZ informó que se les pide a los padres que no vayan a Oxford High School. En cambio, se les pide que recojan a los estudiantes evacuados en Meijer en N. Lapeer Road.

Justo antes de las 2:00 p.m., la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland le dijo al medio de comunicación que estaban realizando una búsqueda secundaria de víctimas adicionales.

“Los funcionarios no creen que haya otras amenazas en este momento, pero todavía están registrando la escuela”, informó Click en Detroit en ese momento. “Se emitió un bloqueo y aún no se ha levantado”.

Las fuentes dijeron a la estación de noticias que un estudiante había recibido un disparo en la cara. La condición del estudiante no estuvo disponible de inmediato.

Los policías estatales de Michigan también fueron llamados a la escena para ayudar, escribió el departamento de policía en Twitter. MSP Metro Detroit compartió información de la investigación inicial en Twitter.

El hilo de Twitter decía:

La Policía del Estado de Michigan tiene conocimiento del incidente que tuvo lugar en Oxford High School. La Oficina del Sheriff del Condado de Oakland es la agencia principal para este incidente. Siempre hay una gran cantidad de confusión y desinformación a medida que se desarrollan estos incidentes en curso. Lo siguiente es de la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland:

“Respondimos a un tirador activo en Oxford High School en Oxford Township a las 12:55 pm de hoy. Tenemos un presunto tirador bajo custodia junto con una pistola. No creemos que haya otros en este momento ”. “Hay múltiples víctimas (4-6). No hay víctimas fatales confirmadas de disparos en este momento. Los medios de comunicación pueden presentarse en el estacionamiento al otro lado de la calle del Meijer al lado de McDonald’s en 655 N. Lapeer Rd. Haremos una sesión informativa en ese lugar en breve “. “Todavía estamos haciendo una búsqueda secundaria en la escuela en busca de más víctimas. Todos los estudiantes evacuados serán ubicados en la tienda Meijer para reunirse con sus padres o familiares ”. Asegúrese de seguir los informes oficiales para obtener la información más precisa.

Los estudiantes estaban siendo sacados de la escuela secundaria en autobús, según Click on Detroit.

BREAKING: Oakland County Sheriff’s Office has suspect in custody following shooting at Oxford High School. Undersheriff Mike McCabe: “There are multiple victims (4-6). No confirmed fatal shooting victims at this time.” pic.twitter.com/bVGw2TDYlE — Mark Cavitt (@MarkCavitt) November 30, 2021

“Los autobuses están llegando a la escuela para llevar a los estudiantes a casa. A los estudiantes evacuados se les dijo que se reunieran en el Meijer al norte de la escuela”, informó el medio de comunicación.

El alguacil del condado de Oakland programó una conferencia de prensa para las 2:45 p.m. Puede ver una transmisión en vivo de la conferencia de prensa aquí.

Los padres compartieron mensajes frenéticos de sus hijos en Twitter en los minutos posteriores al tiroteo

My daughter just texted us saying there is an active shooter at her old high school… Currently all police departments are responding. I can't count the number of sirens I heard heading that way. Oxford High School ☹️🙏🏽 — Louie G 🇩🇪🇲🇽🇺🇲 (@LouGarza86) November 30, 2021

Los padres escribieron en Twitter que habían recibido llamadas y mensajes de texto frenéticos de sus hijos en Oxford High School cuando se corrió la voz sobre un tirador activo.

“Mi hija nos acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que hay un tirador activo en su antigua escuela secundaria… Actualmente todos los departamentos de policía están respondiendo. No puedo contar la cantidad de sirenas que escuché que se dirigían en esa dirección. Oxford High School ”, escribió una persona en Twitter, que se identificó como padre.

Oxford High School Mom reflects on school shooting incident. She says her daughter is okay, but shaken up. pic.twitter.com/VKQ3mc0wp0 — WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) November 30, 2021

La senadora de Michigan Rosemary Bayer escribió en Twitter que estaba “absolutamente horrorizada” por los informes del tiroteo.

“Absolutamente horrorizado por lo que está sucediendo. En el teléfono en este momento obteniendo detalles y ofreciendo asistencia”, escribió Bayer. “Oxford High School encerrado debido a una situación de tiroteo activo, informes de múltiples víctimas”.

My heart breaks for the Oxford High School community and I am monitoring this tragedy closely. Follow this thread for important updates: https://t.co/aVn49Ysqh8 — Brenda Lawrence (@RepLawrence) November 30, 2021

La congresista Brenda Lawrence escribió en Twitter su “corazón roto” por el tiroteo en la escuela.

“Mi corazón se rompe por la comunidad de Oxford High School y estoy siguiendo de cerca esta tragedia”, escribió.

I am praying for the Oxford High School community and will continue to monitor this tragic situation. Thank you to our Oakland County first responders and those who are working to reunite students with their families. Absolutely heartbreaking news. https://t.co/ao9PqBM1rP — Rep. Haley Stevens (@RepHaleyStevens) November 30, 2021

La representante Haley Stevens escribió en Twitter que estaba orando por la comunidad.

“Estoy orando por la comunidad de Oxford High School y continuaré monitoreando esta trágica situación. Gracias a nuestros socorristas del condado de Oakland ya aquellos que están trabajando para reunir a los estudiantes con sus familias”, escribió. Noticias absolutamente desgarradoras “.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ronaldinho felicitó a Messi por su séptimo Balón de Oro ¿Qué le dijo?