Tiroteo en escuela de Knoxville deja a policía y estudiante heridos – Fotos

Al menos un policía y otras personas -aún no se confirmó la cantidad de víctimas- resultaron heridas tras un confuso tiroteo que se desató este lunes por la tarde en una escuela secundaria de Knoxville, Tennessee, según reportaron las autoridades del establecimiento como así también el Departamento de Policía de Knoxville.

ABC News reporta que varias agencias, incluida la división de campo de Nashville de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), se encuentran en la escena ocurrida en Austin-East Magnet High School, establecimiento ubicado en el noreste de Knoxville.

BREAKING: One male is dead after shooting at a Knoxville, Tennessee high school and another male was detained for further investigation, police say. One police officer was shot and has non-life threatening injuries, and there are no other gunshot victims https://t.co/pccqjTwCYA pic.twitter.com/egdzGsH1Xl — CBS News (@CBSNews) April 12, 2021

Por su parte, Knox News confirma que un oficial de policía y un estudiante son los heridos por la balacera, de acuerdo a una fuente consultada que no quiso revelar su identidad.

El Departamento de Policía de Knoxville reportó el tiroteo sin detalles en su cuenta de Twitter, reporta el citado medio.

BREAKING: The Knoxville Police Department said there are multiple gunshot victims after a shooting at Austin-East Magnet High School on Monday afternoon. || https://t.co/Qv4EtQW0nG pic.twitter.com/uyb7CNAevy — WBIR Channel 10 (@wbir) April 12, 2021

“Varias agencias están en la escena de un tiroteo en Austin-East Magnet High School. Se informaron varias víctimas de disparos, incluido un oficial del KPD. La investigación permanece activa en este momento. Evite la zona”, reza el comunicado difundido vía Twitter.

Más tarde, otra comunicación oficial informa que “se ha establecido un sitio de reunificación en el campo de béisbol detrás de la escuela secundaria Austin-East, cerca de Wilson y S. Hembree”.

– Officer Involved Shooting at Austin East High School – @TBInvestigation will be the lead investigating agency and provide further information as it becomes available. pic.twitter.com/Hjetzf1vNT — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021

Hasta el momento, el último reporte policial confirma: “Oficial involucrado tiroteo en Austin East High School – La Oficina de Investigación de Tennessee será la agencia investigadora principal y proporcionará más información a medida que esté disponible”.

Aún no se sabe si hay víctimas fatales tras el tiroteo en Knoxville, Tennessee.

El colegio Austin-East Magnet High School fue asegurado y los estudiantes no involucrados en el tiroteo ya fueron devueltos a sus familias

En pos de llevar tranquilidad a las familias de los estudiantes de Austin-East Magnet High School, Bob Thomas, superintendente de las escuelas del condado de Knoxville, confirmó en un tweet que la escuela ha sido “asegurada” y que los estudiantes “que no estuvieron involucrados en el incidente han sido entregados a sus familias”

Knox County Schools is responding to a shooting that occurred this afternoon at Austin-East Magnet High School. We are gathering information about this tragic situation and will provide additional information as soon as possible. — Bob Thomas (@KnoxSchoolsSupt) April 12, 2021

“Las escuelas del condado de Knox están respondiendo a un tiroteo que ocurrió esta tarde en Austin-East Magnet High School. Estamos recopilando información sobre esta trágica situación y proporcionaremos información adicional lo antes posible”, publicó Thomas en su primera comunicación oficial.

Y luego agregó: “El edificio de la escuela ha sido asegurado y los estudiantes que no estuvieron involucrados en el incidente han sido entregados a sus familias”.

Breve mención del gobernador Bill Lee sobre el tiroteo en una escuela secundaria de Knoxville por falta de información

Tennessee Gov. Bill Lee says the Knoxville school shooting is "a very difficult and tragic situation" and he is awaiting more details https://t.co/pccqjTwCYA pic.twitter.com/uxbLfnp7aJ — CBS News (@CBSNews) April 12, 2021

Ante la falta de información certera sobre el tiroteo desatado en la Austin-East Magnet High School de Knoxville, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, no pudo brindar demasiados detalles y solo realizó una breve mención sobre el violento episodio. Durante una conferencia de prensa brindada poco después de que se registrara el tiroteo en Austin-East Magnet High School,

“Solo quería hacer referencia a eso y pedir, por aquellos que están mirando, en línea o de otra manera, que oren por esa situación y por las familias y las víctimas que podrían verse afectadas por eso en nuestro estado”, dijo Lee durante una conferencia de prensa brindada este lunes, instantes después de la balacera que dejara heridos a un policía y un estudiante.

