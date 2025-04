Tiroteo en Times Square: ¿Qué pasó?

La mañana del miércoles un vendedor de comida fue baleado en pleno Times Square durante una posible disputa. El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:50 a. m. en la intersección de la calle 47 Oeste y la 7.ª Avenida, según informes de la policía.

Se informa que un grupo de jovenes empezó a molestar a un vendedor de Times Square, por lo que otro vendedor trato de intervenir. Cuando los chicos empezaron a irse, uno de ellos sacó un arma y baleo al vendedor que trataba de intervenir, reporta Telemundo.

La policía informó que la víctima, de 29 años, fue trasladada al hospital Bellevue en condición estable con una herida de bala en el brazo derecho.

Parte de la zona fue cerrada al tráfico previamente y los vehículos fueron desviados de la 7.ª Avenida.

La policía de Times Square detuvo a tres sospechosos tras el tiroteo que dejo a un vendedor de comida herido.

La cinta de seguridad seguía rodeando a carritos de comida en la esquina de la calle 47 y Broadway poco antes de las 10:00 a. m., este 30 de abril, bajo la atenta vigilancia de varios agentes de policía.

Fuentes policiales informaron que la violencia se desató alrededor de las 5:00 a. m. del miércoles, cuando el vendedor estaba en una discusión con varios jóvenes. Si bien la policía no informó con exactitud qué provocó el enfrentamiento, este se intensificó cuando uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y disparó varios tiros, uno de los cuales impactó al vendedor de 29 años en el brazo.

Video shows teens fighting in Times Square before street vendor is shot https://t.co/ASpAegYMAF pic.twitter.com/oovauKjwfr

Abajo puede ver más imágenes.

Passed a shooting scene in Times Square on my way to work this morning.

Police say a food cart vendor was shot in the arm after a dispute with group of young people.

Before I arrived on scene, I saw cops chase 3 young people into the subway, one of whom was hurriedly trying to… pic.twitter.com/Zc8SG0QtHD

— Michael Dorgan (@M_Dorgan) April 30, 2025