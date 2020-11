Tiroteo en un centro comercial de California deja una persona muerta

Un tiroteo en un centro comercial de California en ‘Black Friday’ el viernes por la noche dejó una persona muerta y otra en estado crítico, según informó la policía.

La policía de Sacramento respondió a un incidente en el Arden Fair Mall alrededor de las 7:00 p.m. el 27 de noviembre luego de que se escucharan disparos media hora antes, informó KTVU.

Cuando los oficiales de policía llegaron al lugar de los hechos, encontraron a dos víctimas, una de las cuales fue declarada muerta en el lugar y otra que fue llevada al hospital más cercano “con heridas que amenazan su vida”, dijo KTVU, citando a la policía. Este último, según The Sacramento Bee, es un adolescente.

SPD officers are on scene of a shooting that occurred at Arden Fair Mall. Two shooting victims have been located and the suspect has fled the area. There is no active threat at this time. Police will remain in the area as the investigation continues.

— Sacramento Police (@SacPolice) November 28, 2020