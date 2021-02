“El Viudo Negro”: cuatro de sus seis mujeres aparecieron muertas

Cuatro de las seis esposas de Thomas Randolph murieron mientras estaban casada con él, lo que le valió al hombre de 66 años el apodo de “Viudo Negro”. Randolph, quien se encuentra actualmente en la cárcel y se enfrenta a cargos de asesinato por la muerte de su esposa.

La información sobre todas las esposas de Randolph salió a la luz durante su juicio por asesinato en 2017 cuando los fiscales dijeron que “o intentó matar, contrató a alguien para matar o mató a cinco mujeres”, informó Las Vegas Review-Journal. Dos de sus seis esposas todavía viven hoy y testificaron en su contra.

Si bien Randolph fue declarado culpable del asesinato en 2008 de su sexta esposa después de su juicio en 2017, la Corte Suprema de Nevada recientemente anuló el veredicto y pidió un nuevo juicio. Declaró que no se debería haber permitido al jurado escuchar que Randolph fue acusado y absuelto del asesinato de su segunda esposa.

Beckie's cousins heard allll about Thomas Randolph… More from them tonight on the second episode of #TheWidower at 9/8c. #Dateline pic.twitter.com/MlmueJMZhf

— Dateline NBC (@DatelineNBC) February 19, 2021