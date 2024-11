¿Quién es Thomas Homan, el nuevo “zar de la frontera”?

El recién electo presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, acaba de anunciar que dentro de su política migratoria pone como al “Zar de la frontera” a su ex director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tomhas Homan, así lo reportó el medio The New York Times.

“Me complace anunciar que el ex director del ICE, e inflexible en el control fronterizo, Thomas Homan, se unirá al gobierno de Donald Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación”, escribió Donald Trump el domingo en su sitio web Truth Social, según LA Times.

El mandatario dijo que Thomas Homan tendrá la responsabilidad de cuidar de las fronteras del sur y del norte del país, de la seguridad marítima y de la aviación, y que además tendrá a su cargo la instauración de medidas que lleven a la deportación de migrantes ilegales en Estados Unidos, un tema que fue promesa de su campaña.

Tras este anuncio Thomas Homan dijo este lunes 11 de noviembre de 2024, que se sentía honrado de que el presidente tuviera su nombre en cuenta para dicho cargo. “El manejo migratorio del nuevo Gobierno trumpista será el mismo que en el primer periodo, pero los estadounidenses pueden esperar muchísimas más deportaciones esta vez”, dijo el funcionario.

Thomas Homan aclaró de la forma que se trabajara para sacar a los ilegales del país, desmintiendo que vayan a existir “campos de concentración” o una “limpieza masiva de barrios”.

“Bueno, déjeme decirle lo que no va a ser. No va a ser una limpieza masiva de barrios. No va a ser la construcción de campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo”, sentenció Thomas Homan durante su entrevista con ’60 minutes’ citada por France24, añadiendo que los planes de su equipo están en hacer redadas “dirigidas” en contra de individuos con antecedentes penales principalmente, según argumentó.

¿Quién es Thomas Homan?

Homan, de 62 años de edad, antiguo oficial de policía y agente fronterizo que tiene un largo historial dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense, inició su carrera en la dirigencia durante 2013, siendo director adjunto de la organización en el mandato del demócrata Barack Obama; años después, Donald Trump lo acabaría fichando en su primera Administración, convirtiéndolo en director en funciones del ICE.

Thomas Homan fue escalando peldaños en la autoridad migratoria estadounidense hasta llegar a puestos de influencia en el ICE, donde tuvo la confianza de Obama para coordinar una parte de la histórica oleada de deportación masiva ocurrida en el periodo del demócrata en la presidencia.

Alrededor de 432.000 personas fueron deportadas en 2013, marcando el pico histórico de deportaciones en la historia del país. El récord, después de Trump y Biden, sigue intacto.

Homan después fue pieza fundamental en la primera Administración de Donald Trump, funcionando como el director de funciones del ICE y respaldando medidas sumamente cuestionadas por el público general, que tachó a algunas de sus políticas de “inhumanas”.

El nuevo ‘zar de la frontera’ es conocido por ser el ideólogo principal de la política de ‘tolerancia cero’ implementada por el trumpismo en 2017, que eliminó el discernimiento de la justicia en relación con las familias que llegaban en situación migratoria irregular a Estados Unidos, según AP News.

La política fue responsable de separar a niños de sus padres tras cruzar la frontera, para que estos últimos fueran procesados judicialmente y trasladados a México, mientras que los niños eran puestos dentro de “estaciones migratorias” esperando a ser puestos en disposición de las autoridades correspondientes para su tutoría.

Thomas Homan ha negado haber sido la mente detrás de esa estrategia migratoria, que fue levantada a finales de 2018 tras ser duramente criticada por grupos defensores de los Derechos Humanos.

En una entrevista con ’60 minutes’, Homan respondió a la pregunta sobre si existe una manera de deportar “masivamente” a la gente sin tener que separar familias. “Por supuesto que la hay. Las familias pueden ser deportadas juntas”, dijo el nuevo integrante del Gobierno de Trump.

